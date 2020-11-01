Трамп vs Байден: опрос показал лидера президентской гонки

Трамп или Байден: кто станет следующим президентом США / Reuters

В США демократ Джо Байден на 10% опережает президента республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

Как свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, за Байдена выступили 52% опрошенных американцев, тогда как 42% поддерживают действующего главу Белого дома.

Уточняется, что Байден превзошел Трампа по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%) в 12 колеблющихся штатах, где пока неясно, за кого проголосует большинство: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Результаты опроса показали, что Байден пользуется более значительной поддержкой среди афроамериканцев, избирателей в возрасте 18-34 лет, женщин, пожилых людей и специалистов с высшим образованием. Трамп более популярен среди простого населения, как правило, без высшего образования.

Читайте такжеКто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз48% респондентов также высказались в пользу того, чтобы Конгресс контролировали демократы, а 43% - республиканцы. При этом 45% опрошенных одобрили работу Трампа на посту президента, а 52% - нет.

Опрос состоялся 29-31 октября, в нем приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность социологи оценивают в 3,1%.

Отметим, выборы президента США состоятся 3 ноября.

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