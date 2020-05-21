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Месть Москве: Трамп принял важное решение по Договору об открытом небе

21 мая 2020, 21:41

Президент США вышел из договора из-за того, что Москва нарушала его условия.

Дональд Трамп
Дональд Трамп принял решение о важном договоре / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп принял решение о том, что его страна выйдет из Договора по открытому небу, но с возможностью его возобновления.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По словам Дональда Трампа, такое решение было принято, поскольку Россия не придерживалась договора. Он также заявил, что есть очень хороший шанс достичь новых соглашений или вернуться к старым.

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В Вашингтоне ранее заявляли, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергла эти обвинения и указала на нарушения со стороны США.

Также в американской администрации утверждают, что Россия вмешивалась в американские мониторинговые полеты, используя свои миссии для сбора разведданных в США.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.

Как ранее писал Главред, в Вашингтоне считают Китай ответственным за распространение коронавирусной инфекции СOVID-19 по всему миру. Вследствие этого США готовы ввести санкции в отношении Китая, чтобы привлечь государство к ответственности.

новости США Дональд Трамп
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