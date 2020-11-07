Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США

Трамп заявил, что в Пенсильвании незаконно изменили резульатты выборов / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что результаты голосования на выборах президента США в штате Пенсильвания были подтасованы.

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", - заявил Трамп в Twitter, не приводя подробностей.

Президент также обратил внимание на то, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в Пенсильвании, но и в других штатах.

"Внутри (участков) имели место плохие вещи. Случились большие изменения!" - написал Трамп.

В то же время ответственные за подсчет голосов местные власти в Пенсильвании заявляют, что никаких крупных нарушений не обнаружили.

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