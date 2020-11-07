Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США

Президент отметил, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в Пенсильвании.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что результаты голосования на выборах президента США в штате Пенсильвания были подтасованы.
"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", - заявил Трамп в Twitter, не приводя подробностей.
Президент также обратил внимание на то, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в Пенсильвании, но и в других штатах.
"Внутри (участков) имели место плохие вещи. Случились большие изменения!" - написал Трамп.
В то же время ответственные за подсчет голосов местные власти в Пенсильвании заявляют, что никаких крупных нарушений не обнаружили.
Выборы президента в США – о чем сообщалось ранее:
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он может рассчитывать на 264 голоса выборщика. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.
- Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу демократа Джо Байдена.
- Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке демократа Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти. Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.