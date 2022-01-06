Требуют референдум: в РФ предложили под шумок "отжать" Казахстан

Султан Хамзаев предложил провести референдум о присоединении Казахстана к РФ / facebook.com/sultan.hamzaev

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал присоединить Казахстан к РФ.

По его словам, Россия якобы является "исторической родиной" Казахстана, а обсуждение этого вопроса необходимо вынести на референдум. Об этом Хамзаев написал у себя в Facebook.

Депутат Госдумы назвал Центральную Азию "русской землей", отметив, что в сети уже идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией.

"Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией", - написал российский политик.

Ситуация в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Ситуация в стране уже пять дней только ухудшается - 5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану, а силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих.

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