Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной

РФ заявила о том, что не видит нужды в создании отдельного турецкого наблюдательного пункта.
В Турции настаивают на открытии собственного наблюдательного пункта в Азербайджане после договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В этой связи между Турцией и Россией имеются серьезные разногласия, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник.
В ответ на инициативу Турции, Россия заявила о том, что не видит нужды в создании отдельного турецкого наблюдательного пункта. В свою очередь для Турции этот момент важен и они считают его обустройство в Азербайджане необходимым.
Как рассказал источник, турецкое правительство рассчитывает, что в итоге удастся найти компромисс по этому вопросу в переговорах с Россией.
При этом обе страны продолжают обсуждение возникших разногласий.
Напомним, согласно договоренности, турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с РФ Мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года.
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Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.