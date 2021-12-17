У Байдена сделали заявление о неготовности Путина к военному вторжению в Украину

В России пока не принято конкретное решение по Украине, сказал Джейк Салливан.
Официальный Вашингтон придерживается точки зрения, согласно которой российский президент Владимир Путин пока не принял решение по поводу возможного военного вторжения России в Украину. Однако как полагают в американской разведке, Москва действительно рассматривает такой сценарий. Об этом заявил советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе своего брифинга он рассказал о том, что в Кремле не приняли конкретного решения по вопросу реализации военной операции против украинского государства.Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg
"По нынешней оценке правительства США, он (президент России Владимир Путин, - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось….", - отметил Салливан.
Впрочем, по его словам, в Штатах "серьезно обеспокоены" оценкой американской разведки о том, что "российское правительство всерьез рассматривает" сценарий развития событий, предполагающий возможность военного вторжения в Украину.
Также он добавил, что точного ответа на данный вопрос сейчас нет.
"Мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем, или нет", - подчеркнул Джейк Салливан.
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Проект договоров России и США по европейской безопасности
В пятницу, 17 декабря, Министерство иностранных дел России опубликовало два документа, которые были переданы на рассмотрение Вашингтона. Речь идет о проекте договора США и России о гарантиях безопасности, а также проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, РФ и НАТО. Москва ожидает соответствующих переговоров с Вашингтоном.
В документах говорится о том, что Россия предлагает формально оформить гарантии Москве от Вашингтона по невступлению Украины в Североатлантический альянс и нерасширению блока безопасности Запада на Восток.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала о том, что Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности без государств Евросоюза и стран-партнеров. Штаты не готовы идти на уступки в вопросах права государств на ведение свободной политики и самостоятельного определения своего будущего.
В НАТО сделали заявление о том, что Альянс уже получил инициативы России. В коллективном блоке безопасности Запада придерживаются точки зрения, согласно которой любые переговоры с Россией должны основываться на опасениях организации действиями Москвы и главных принципах европейской безопасности. В диалоге должна участвовать и Украина.