У Байдена сделали заявление о неготовности Путина к военному вторжению в Украину

Американская разведка считает, что Путин всерьез рассматривает сценарий военного вторжения РФ в Украину - Салливан / Reuters

Официальный Вашингтон придерживается точки зрения, согласно которой российский президент Владимир Путин пока не принял решение по поводу возможного военного вторжения России в Украину. Однако как полагают в американской разведке, Москва действительно рассматривает такой сценарий. Об этом заявил советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что в Кремле не приняли конкретного решения по вопросу реализации военной операции против украинского государства.Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg

"По нынешней оценке правительства США, он (президент России Владимир Путин, - ред.) еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось….", - отметил Салливан.

Впрочем, по его словам, в Штатах "серьезно обеспокоены" оценкой американской разведки о том, что "российское правительство всерьез рассматривает" сценарий развития событий, предполагающий возможность военного вторжения в Украину.

Также он добавил, что точного ответа на данный вопрос сейчас нет.

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"Мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем, или нет", - подчеркнул Джейк Салливан.

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Проект договоров России и США по европейской безопасности

В пятницу, 17 декабря, Министерство иностранных дел России опубликовало два документа, которые были переданы на рассмотрение Вашингтона. Речь идет о проекте договора США и России о гарантиях безопасности, а также проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, РФ и НАТО. Москва ожидает соответствующих переговоров с Вашингтоном.

В документах говорится о том, что Россия предлагает формально оформить гарантии Москве от Вашингтона по невступлению Украины в Североатлантический альянс и нерасширению блока безопасности Запада на Восток.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала о том, что Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности без государств Евросоюза и стран-партнеров. Штаты не готовы идти на уступки в вопросах права государств на ведение свободной политики и самостоятельного определения своего будущего.

В НАТО сделали заявление о том, что Альянс уже получил инициативы России. В коллективном блоке безопасности Запада придерживаются точки зрения, согласно которой любые переговоры с Россией должны основываться на опасениях организации действиями Москвы и главных принципах европейской безопасности. В диалоге должна участвовать и Украина.