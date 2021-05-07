У Байдена предупредили РФ об ударе в случае нового вторжения в Украину

России грозят последствия в случае новых боевых действий в отношении Украины - Блинкен / Reuters

Если Россия перейдет к сценарию полномасштабных военных действий в отношении Украины, США примут решительные меры. В Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за ситуацией и надеются, что Москва не пойдет на провокации против Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что если российское государство решится на новые агрессивные шаги против Украины, такие действия "не пройдут без последствий".

По его словам, сейчас Штатам нужно знать, что РФ не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении украинского государства.Читайте такжеОтвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление

"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - подчеркнул Энтони Блинкен.

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