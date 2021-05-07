У Байдена предупредили РФ об ударе в случае нового вторжения в Украину

США продолжают следить за ситуацией у границ Украины, утверждает Энтони Блинкен.
Если Россия перейдет к сценарию полномасштабных военных действий в отношении Украины, США примут решительные меры. В Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за ситуацией и надеются, что Москва не пойдет на провокации против Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что если российское государство решится на новые агрессивные шаги против Украины, такие действия "не пройдут без последствий".
По его словам, сейчас Штатам нужно знать, что РФ не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении украинского государства.Читайте такжеОтвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление
"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - подчеркнул Энтони Блинкен.
Отведение войск РФ от границ Украины
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что с 23 апреля россияне начинают отводить войска с территорий, которые граничат с Украиной. Речь шла о военных подразделениях Южного и Западного военных округов.
- Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что такое решение может поспособствовать снижению напряжения в регионе. Он подчеркнул стремление Киева к мирному разрешению конфликта с Россией.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, утверждал, что действия по отведению войск РФ от границ Украины связаны с принятыми исходя из целесообразности решениями Москвы.
- Однако эксперты Conflict Intelligence акцентировали внимание на том, что РФ полностью не отвела войска от границ Украины. По их мнению, военная техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные действия похожи на маневры, которые были реализованы Россией в 2014 года, когда российские войска оказались на Донбассе.