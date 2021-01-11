У берегов Малайзии застрял корабль с украинцами на борту

Посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.
Возле побережья Малайзии из-за вспышки коронавируса среди экипажа застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два заболевших украинца.
Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter о том, что украинская сторона добивается, чтобы на борт отправили врача.
Николаенко также сообщил, что посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.
"Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - отметил он.
Тем временем, Радио Свобода сообщает, что местная власть не оказывает помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля SFL Kate, который находится в ее водах. Среди них - двое украинцев. В частности, старший механик Валерий Григорьев, который и рассказал журналистам детали ситуации.
Читайте такжеВ порт "Южный" зашел корабль с больными коронавирусом
Судно с углем направлялось из Индонезии в Индию, но в связи с болезнью команда пыталась зайти в Сингапур. Однако Сингапур не принял судно, и кораблю стал на якорь рядом у берегов Малайзии.
Больные через судового агента пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации в местной больнице, однако, процесс затягивается и помощи не оказывают, говорит Григорьев.
- Напомним, у берегов Нигерии пиратами захвачено судно, на борту которого находились десять членов экипажа, среди которых граждане Грузии, Филиппин и Украины.
- В компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.
- Как ранее сообщалось, в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.