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У берегов Малайзии застрял корабль с украинцами на борту

11 января 2021, 19:25
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Посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.

В Малайзии застрял корабль с украинцами на борту

Возле побережья Малайзии из-за вспышки коронавируса среди экипажа застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два заболевших украинца.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter о том, что украинская сторона добивается, чтобы на борт отправили врача.

Николаенко также сообщил, что посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.

"Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - отметил он.

Тем временем, Радио Свобода сообщает, что местная власть не оказывает помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля SFL Kate, который находится в ее водах. Среди них - двое украинцев. В частности, старший механик Валерий Григорьев, который и рассказал журналистам детали ситуации.

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Судно с углем направлялось из Индонезии в Индию, но в связи с болезнью команда пыталась зайти в Сингапур. Однако Сингапур не принял судно, и кораблю стал на якорь рядом у берегов Малайзии.

Больные через судового агента пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации в местной больнице, однако, процесс затягивается и помощи не оказывают, говорит Григорьев.

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