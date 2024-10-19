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В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

Юлия Закрепа
19 октября 2024, 22:29
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Си Цзиньпин отдал приказ военному командованию "всесторонне усилить подготовку к войне".
В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных
Китай готовится к войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Китайские государственные СМИ в субботу, 19 октября, сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить боеспособность. Публикации появились всего через несколько дней после завершения крупномасштабных учений китайской армии возле Тайваня.

По данным государственной телекомпании CCTV, Си Цзиньпин отдал распоряжение военным во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в четверг, 17 октября. Он заявил, что армейское командование должно "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность", а солдатам необходимо "усилить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности", пишет издание Agence France-Presse

инфографика тайвань
Что известно о Китае и Тайване / Инфографика: Главред

Китай, который считает Тайвань частью своей территории, в последние годы активизировал демонстрацию силы вокруг самоуправляемого острова, отмечает издание. Коммунистические лидеры Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы, чтобы вернуть контроль над Тайванем. Во время обращения к военным, Си Цзиньпин подчеркнул, что армия КНР должна "решительно защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны".

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Угроза нападения Китая на Тайвань - что известно

Напомним, что весной Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск. По данным СМИ, на фоне военных учений Китая вблизи острова Тайвань, КНР может прибегнуть к прямой вооруженной агрессии уже в июне текущего года. Китай использует одностороннее, провокационное военное поведение.

В начале июня возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая. Стало известно, что атомная подводная лодка ВМС Китая класса "Цзинь", вооруженная баллистическими ракетами, вынырнула рядом с тайваньским судном рыбаков примерно в 200 км от западного побережья острова.

В августе Тайвань начал подготовку к нападению Китая. Угроза Пекина усилилась после того, как Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул свою готовность использовать любую силу для достижения этой цели.

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