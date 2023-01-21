glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в США

21 января 2023, 15:42
Главарь вагнеровцев решил уточнить у Америки, что им известно о преступлениях, которые совершали наемники Пригожина.
'У меня к вам есть вопрос': Пригожин опозорился, написав странное 'официальное' письмо в США
Пригожин отправил странное письмо в США / ТАСС

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин написал странное письмо в Белый дом. Он захотел узнать о том, что США известно о преступлениях вагнеровцев. Это неумело написанное письмо не постеснялась опубликовать пресс-служба Пригожина, фото уже разлетелось в Сети.

Оно адресовано координатору Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" - написал Пригожин.

письмо Пригожина
Пригожин отправил странное письмо в США / пресс-служба Пригожина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

Напомним, ранее глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев отмечал, что между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

Другие новости:

война в Украине новости США вторжение России Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФ

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

Реклама
13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

Реклама
10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

08:39

Испугались не дронов: в ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домахВидео

08:33

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

08:30

Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине содуВидео

08:06

ВСУ пошли вперед на Луганщине: оккупанты отступают у Сватово – ISWВидео

07:10

Как сэкономить на стиральном порошке: на это самодельное средство вы потратите лишь копейки

06:59

Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22мнение

06:58

Обнимайтесь целый день: поздравления с Днем объятий в стихах и картинках для ваших любимых

06:00

Когда День Соборности Украины 2023: дата и история праздника

05:30

Женский гороскоп на неделю 23-29 января: Овнам – головокружительный успех, Рыбам – влиятельность

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньгиВидео

Реклама
03:20

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

03:00

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

02:30

Потепление будет недолгим: украинцев ошарашили ледяным прогнозом с лютой стужейВидео

01:30

"Что скрывает Даша Квиткова?": жена Никиты Добрынина решилась на признание на фоне слухов про разводВидео

00:51

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

20 января, пятница
23:50

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

23:37

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбойВидео

23:20

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

23:05

Украина провела откровенный разговор с Германией о передаче танков LeopardВидео

22:45

"За 15 минут до трагедии сказала, что умрет": российская ракета разорвала на куски женщину в ДнепреВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять