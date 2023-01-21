'У меня к вам есть вопрос': Пригожин опозорился, написав странное 'официальное' письмо в США

Главарь вагнеровцев решил уточнить у Америки, что им известно о преступлениях, которые совершали наемники Пригожина.

Пригожин отправил странное письмо в США / ТАСС

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин написал странное письмо в Белый дом. Он захотел узнать о том, что США известно о преступлениях вагнеровцев. Это неумело написанное письмо не постеснялась опубликовать пресс-служба Пригожина, фото уже разлетелось в Сети.

Оно адресовано координатору Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" - написал Пригожин.

Пригожин отправил странное письмо в США / пресс-служба Пригожина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

Напомним, ранее глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев отмечал, что между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

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