"У Путина лопнуло терпение - хороший признак": эксперт объяснил ситуацию

Владимир Путин / Фото УНИАН, Reuters

Тот факт, что российский диктатор Владимир Путин отстранил от руководства оккупационными войсками в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова – это очень хороший признак для официального Киева. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

"Несмотря на то, что многие должностные лица (например, руководитель Центробанка, министры финансов и сельского хозяйства) подавали рапорты об отставке, Путин никому ничего не подписал. Он сказал, что все выводы будет делать после войны", – рассказал эксперт.

Как говорит Жданов, если терпение Путина лопнуло – это значит, что Генштаб "накосячил настолько", что наказать нужно было немедленно.

"Это очень сильно деморализует и разбалансирует работу Генштаба Вооруженных сил России. Это нам на руку. Кто бы ни пришел – Дворников, например, по кличке "мясник" – пока он наладит работу штаба, пока он расставит своих людей, мы можем закончить войну", ‒ говорит он.

Также Жданов прокомментировал информацию журналиста-расследователя Христо Грозева о том, что у генерала Дворникова – алкогольная зависимость.

"Интересная информация. Я слышал, что Герасимов тоже. Видно, у них такая ментальность в России или традиция. Чем выше должность, те больше пьют. Вспомните Дмитрия Медведева, который вообще, по-моему, не выходит из состояния "легкого" алкогольного опьянения, что позволяет ему спать на всех совещаниях", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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