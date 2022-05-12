УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У Путина лопнуло терпение - хороший признак": эксперт объяснил ситуацию

12 мая 2022, 23:12

Как говорит Олег Жданов, если терпение диктатора Путина лопнуло – это значит, что военные "накосячили настолько", что их наказать нужно было немедленно.

Владимир Путин, война в Украине
Владимир Путин / Фото УНИАН, Reuters

Тот факт, что российский диктатор Владимир Путин отстранил от руководства оккупационными войсками в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова – это очень хороший признак для официального Киева. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

"Несмотря на то, что многие должностные лица (например, руководитель Центробанка, министры финансов и сельского хозяйства) подавали рапорты об отставке, Путин никому ничего не подписал. Он сказал, что все выводы будет делать после войны", – рассказал эксперт.

Как говорит Жданов, если терпение Путина лопнуло – это значит, что Генштаб "накосячил настолько", что наказать нужно было немедленно.

"Это очень сильно деморализует и разбалансирует работу Генштаба Вооруженных сил России. Это нам на руку. Кто бы ни пришел – Дворников, например, по кличке "мясник" – пока он наладит работу штаба, пока он расставит своих людей, мы можем закончить войну", ‒ говорит он.

Также Жданов прокомментировал информацию журналиста-расследователя Христо Грозева о том, что у генерала Дворникова – алкогольная зависимость.

"Интересная информация. Я слышал, что Герасимов тоже. Видно, у них такая ментальность в России или традиция. Чем выше должность, те больше пьют. Вспомните Дмитрия Медведева, который вообще, по-моему, не выходит из состояния "легкого" алкогольного опьянения, что позволяет ему спать на всех совещаниях", ‒ подытожил эксперт.

Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости России Владимир Путин Олег Жданов
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливымиЩедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

23:12

"У Путина лопнуло терпение - хороший признак": эксперт объяснил ситуацию

22:54

В Николаеве раздались мощные взрывы: первые подробностиВидео

22:54

В Киеве в некоторых районах нет света: что случилось и кому не повезлоВидео

22:45

Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия

22:42

Милованов объяснил, почему Украине нужно 5-8 миллиардов долларов помощи в месяц

Реклама
22:36

Участники Евровидения-2022 мощно перепели хит Stefania группы Kalush OrchestraВидео

22:23

Кулеба резко отреагировал на отправку Россией украденного зерна в Сирию

22:06

Евровидение 2022: онлайн-трансляция второго полуфиналаВидео

22:03

В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТОВидео

21:56

"Отберем подземные хранилища": Путину поставили "газовый ультиматум"Видео

21:38

Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войнеВидео

21:28

Стало известно, какой вариант вызволения бойцов "Азова" Эрдоган предлагал русским оккупантамВидео

21:19

"Отменила все концерты и не собирается извинятся": представитель Лободы озвучил позицию певицы

21:07

Позиция изменилась: в России передумали насчет вступления Украины в ЕС

21:03

"Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит": на Евровидении-2022 разгорелся нешуточный скандал

20:59

Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияВидео

20:49

Оккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники - СБУ

20:41

В Буче российские оккупанты оставили жуткий "подарок" ребенкуВидео

20:15

ВСУ подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ Всеволод БобровВидео

20:04

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:00

Ирина Билык рассказала, что думает о бывшем муже, который пошел в ВСУ: "Когда узнала, плакала"

19:49

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по ХортицеВидео

19:24

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по преступлениям РоссииВидео

19:24

Назло оккупантам: на улицах Херсона появляются флаги УкраиныФотоВидео

19:23

Братские могилы вокруг Мариуполя продолжают расти: новые свидетельства преступлений русских

19:21

Истерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТОмнение

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:58

Екатерина Осадчая стала соведущей Сніданку з 1+1 и рассказала о судьбе Світского життя после войныВидео

18:57

"СБУ собирает тела женщин и детей для имитации авианалета": РФ распространяет ужасные фейки

18:41

Запрет РПЦ в Украине: у Онуфрия заговорили о "беззаконии на религиозной почве"Видео

18:39

Это невероятно красиво: победитель Евровидения-2009 сыграл песню Kalush Orchestra на скрипкеВидео

18:25

Россия 13 мая отрубит поставки газа в Финляндию - СМИ

18:00

Ведем переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых солдат с "Азовстали" - ВерещукВидео

17:57

Новые "прилеты" по Полтавщине: РФ нанесла мощный ракетный ударВидео

17:54

Привлечете много денег и удачу: астрологи назвали удачные и опасные дни для каждого знака зодиакаВидео

17:47

Тысячи тонн похищенного украинского зерна заметили в Сирии: фото со спутника

17:39

Отчаяние "мебели" Путина, или Зачем Медведев снова угрожает миру ядерной дубиноймнение

17:35

Враг перебрасывает резервы и готовит штурм: рашисты планируют захват ХерсонщиныВидео

17:31

Дефицит бензина в Украине: в Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо

17:15

Восстановление жилья: в ОП показали, как строят новый дом для семьи погибшего военного

Реклама
17:13

Евгений Клопотенко впервые рассказал о новом романе: "Твое сердце занято на всю жизнь"

17:11

29 мая запланировано возобновление движения через мост в Стоянке – Тимошенко

17:08

"Каратель" с небес в действии: украинский дрон Punisher уничтожил базу армии РФ с арсеналом ракетВидео

16:57

Мариуполь готовятся присоединить к РФ: появилась дата "референдума"Видео

16:46

Вятрович детально пояснил, в какой бездне прошлого скоро окажутся россияне

16:42

Марки с Зеленским по 500 злотых за штуку уже раскупили: почему они так ценныФото

16:41

"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине

16:30

Путин "завис" в Сочи на дне рождения Кабаевой: СМИ раскрыли деталиВидео

16:26

Фонд ПЦУ привлек 20 миллионов гривень для строительства жилья на Киевщине

16:19

Евровидение-2022 финал: букмекеры рассказали, кто победитВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять