У Путина "наехали" на Байдена и сделали заявление о встрече лидеров США и РФ

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент США Джо Байден не сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммитов G7 и НАТО, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, саммиты G7 и НАТО в июне не могут стать местом встречи Путина и Байдена, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли встреча Путина и Байдена состояться на полях соответствующих саммитов в июне, куда приедет американский лидер, Песков назвал "абсолютно правильным" вывод, что президент РФ туда не поедет.

В то же время Песков пояснил, что с начала исполнения президентом США Джо Байденом своих обязанностей в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось больше негатива, чем позитива.

"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении: де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято и это то, что скорее относится к позитивному багажу. Но, конечно, этот позитивный багаж, все-таки, он мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти сто дней. Этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: