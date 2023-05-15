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У Путина подняли вой из-за передачи Украине от Британии беспилотников дальностью 200 км

Андрей Ганчук
15 мая 2023, 14:42 обновлено 15 мая, 14:42
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В директорской Владимира Путина говорят, что дальнобойное вооружение, которое получит Украина от Британии, дескать, "не повлияет на дальнейший ход войны".
Украина, Британия, Песков
Москва, дескать, "негативно" относится к передаче Украине дальнобойных БПЛА - Песков / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Рупор Кремля Дмитрий Песков считает, что беспилотники с дальностью 200 километров, дескать, "не повлияют на дальнейший ход" развязанной агрессором Россией войны против Украины. Мол, ситуация приведет к "ответным действиям" Москвы.

Как сообщает Интерфакс, он сказал о том, что новая военная помощь Украине от Британии, мол, "не повлияет на ситуацию в войне", а Кремль будет, дескать, "отвечать".

"Это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям. Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", - заявил Песков.

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По его словам, Москва, дескать, "крайне негативно" относится к поставкам Киеву от Лондона дальнобойных беспилотников.

"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Дальнобойное вооружение для Украины от Великобритании

Журналисты CNN 11 мая со ссылкой на собственные источники заявили, что Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Киев гарантировал Лондону, что ракеты не будут использоваться для ударов по территории РФ.

Министр обороны Британии подтвердил процесс передачи Украине Storm Shadow.

По его словам, ВСУ продемонстрировали эффективные действия в обороне, а ракеты помогут войскам выгнать российских оккупантов.

15 мая в правительстве Британии заявили, что поставят Украине зенитные ракеты и беспилотники с радиусом дальнего действия более 200 километров. Вооружения отправят Киеву в ближайшие месяцы, поскольку ВСУ намерены усилить сопротивление вооруженной агрессии страны-оккупанта России.

Смотрите видео, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю

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