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У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину

10 октября 2021, 19:01

В Кремле не собираются вести с Украиной переговоры по Крыму.

Песков
Для Кремля проблемы принадлежности Крыма не существует - Песков / Reuters

Для Кремля не существует вопроса принадлежности оккупированного Крыма. Российские власти не намерены вести каких-либо переговоров по возвращению захваченного полуострова в состав Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что Кремль не готов обсуждать ситуацию с принадлежность Крыма, поскольку для Москвы, дескать, данного вопроса не существует.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович сказал о том, что вопрос возвращения ОРДЛО можно решить одним звонком, а Крым освобождается за 5 минут по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, Украина дает возможность России "сохранить лицо" и покинуть захваченные украинские территории.

Переговоры по Крыму и Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным при условии обсуждения вопроса освобождения оккупированного Крыма. Украинский дипломат призвал российские власти согласиться на такие переговоры для того, чтобы разрешить конфликт двух государств.

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Также Кулеба говорил, что Киев по-прежнему работает над подготовкой встречи Зеленского и Путина. Зеленский во время дискуссии планирует вести диалог с позиции силы. Целью Украины на переговоры является прекращение вооруженного конфликта, а также деоккупация ОРДЛО и Крыма.

Журналисты российского издания Коммерсант опубликовали список "переговорной повести Путина и Зеленского", который якобы был передан из Киева в Кремль. Впрочем, в перечне из 12 пунктов нет инициатив по деоккупации Крыма, а военный конфликт на Донбассе упоминается только один раз.

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