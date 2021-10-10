У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину

В Кремле не собираются вести с Украиной переговоры по Крыму.
Для Кремля не существует вопроса принадлежности оккупированного Крыма. Российские власти не намерены вести каких-либо переговоров по возвращению захваченного полуострова в состав Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В комментарии РИА Новости он сказал о том, что Кремль не готов обсуждать ситуацию с принадлежность Крыма, поскольку для Москвы, дескать, данного вопроса не существует.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым
"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович сказал о том, что вопрос возвращения ОРДЛО можно решить одним звонком, а Крым освобождается за 5 минут по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, Украина дает возможность России "сохранить лицо" и покинуть захваченные украинские территории.
Переговоры по Крыму и Донбассу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным при условии обсуждения вопроса освобождения оккупированного Крыма. Украинский дипломат призвал российские власти согласиться на такие переговоры для того, чтобы разрешить конфликт двух государств.
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Также Кулеба говорил, что Киев по-прежнему работает над подготовкой встречи Зеленского и Путина. Зеленский во время дискуссии планирует вести диалог с позиции силы. Целью Украины на переговоры является прекращение вооруженного конфликта, а также деоккупация ОРДЛО и Крыма.
Журналисты российского издания Коммерсант опубликовали список "переговорной повести Путина и Зеленского", который якобы был передан из Киева в Кремль. Впрочем, в перечне из 12 пунктов нет инициатив по деоккупации Крыма, а военный конфликт на Донбассе упоминается только один раз.