У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

Песков прокомментировал резолюцию ООН по Крыму / Reuters

Россия вольна делать в Крыму все, что захочет, так как это ее суверенная территория, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он высказался насчет принятой Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации Крыма", которую предложила Украина.

"В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что первоочередная задача и приоритет — это обеспечение безопасности РФ.

Резолюция ООН по Крыму – о чем сообщалось ранее: