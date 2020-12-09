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У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

9 декабря 2020, 13:05
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Глава Кремля не будет принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма.

Песков
Песков прокомментировал резолюцию ООН по Крыму / Reuters

Россия вольна делать в Крыму все, что захочет, так как это ее суверенная территория, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он высказался насчет принятой Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации Крыма", которую предложила Украина.

"В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что первоочередная задача и приоритет — это обеспечение безопасности РФ.

Резолюция ООН по Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • Резолюция была принята в понедельник, 7 декабря. В ней говорится о "прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой".
  • 7 декабря в МИД Украины поприветствовали принятие Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обновленная резолюция является новым элементом растущего правового давления на Россию.

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