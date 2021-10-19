Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

В "Венецианке" предлагают Киеву советоваться с жителями оккупированных Крыма и ОРДЛО по вопросам законопроекта о переходном периоде / Venice Commission

Консультативный орган по вопросам конституционного права при Совете Европы – Европейская комиссия за демократию через право – (Венецианская комиссия) вынесла рекомендации Украине, направленные на внесение изменений в законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе. В комиссии считают нужным привлечь к обсуждению документа жителей оккупированных территорий и видят в терминах законопроекта сужение проблемы до межгосударственного конфликта Киева и Москвы.

Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии, опубликованных Советом Европы. Позиция "Венецианки" заключается в том, что законопроект Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины содержит большое количество "довольно общих и расплывчатых положений".

Скорее "политический", чем "правовой" документ

В "Венецианке" утверждают, что в определенных случаях положения документа являются, скорее, политическим руководством, чем правовым документом. Законодательства, которое применяло бы эти положения на практике, пока не реализовано, поэтому оценка документа представляет сложную задачу.

"В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующего законодательства еще не существует, что затрудняет оценку законопроекта", - отмечается в выводах комиссии.

"Ограниченное" участие жителей Крыма и ОРДЛО в обсуждении документа

Венецианская комиссия полагает, что нужно избежать ситуации с отменой существующих актов по Крыму и Севастополю, иначе можно будет столкнуться с проблемой правового вакуума. При этом важно включение в законопроект инициатив жителей оккупированных Крыма и Донбасса, поскольку ранее они могли участвовать в таком процессе лишь в ограниченном порядке.

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"Кроме того, некоторые категории лиц, непосредственно связанные с законопроектом, в основном проживающие в восточных областях Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополь могли иметь довольно ограниченную возможность участвовать в этих консультациях. Крайне важно вовлекать эти категории в последующие обсуждения, касающиеся как реализации законопроекта, так и принятия любых других юридических актов, дополняющих данный законопроект", - говорится в заявлении.

"Исторические определения"

В "Венецианке" обеспокоены тем, что в законопроекте, согласно точки зрения комиссии, указан вектор на определение "конкретного исторического повествования о прошлом, исключая, таким образом, различные повествования".

"Снижение остроты конфликта" до конфронтации России и Украины

По мнению юристов Венецианской комиссии, в документе есть термины, которые не всегда совпадают с терминологией, определенной в международном публичном праве. Речь идет о терминах "переходной период" и "правосудие переходного периода". Такие определения сужают остроту конфронтации в Украине до межгосударственного конфликта двух стран – России и Украины. Помимо этого, инициативы переходного периода связаны только с преодолением агрессии российского государства.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, "вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - сделали вывод в комиссии.

В "Венецианке" подчеркнули, что международные правовые стандарты определяют правосудие переходного периода в качестве полноценной концепции, предусматривающей рассмотрение всех преступлений и нарушений прав человека, совершаемых всеми сторонами вооруженной конфронтации.

Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе

Текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и отдельных районах Донбасса появился 17 августа. В документе фиксируется статус России как государства-агрессора, определяются детали переходного периода, и разъясняются вопросы собственности, выборов и амнистии.

В частности, под амнистию могут попасть лица, принимавшие участие в деятельности незаконных вооруженных формирований или администраций, но не совершали преступлений. Амнистии не будет для тех лиц, которые причастны к преступной деятельности в составе незаконных военных подразделений.

20 августа российский президент Владимир Путин заявил, что принятие Верховной Радой законопроекта, предусматривающего переходной период на Донбассе, будет воспринят Москвой как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 1 октября сказал, что Кабмин уже работает над подготовкой законодательной инициативы, в которой будут прописаны процедуры амнистии на Донбассе и признания официальным Киевом ряда документов.