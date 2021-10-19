УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

19 октября 2021, 13:15
Прослушать новость
Остановить

В Венецианской комиссии увидели большое количество "довольно общих и расплывчатых положений" в законопроекте о переходном периоде по Крыму и ОРДЛО.

Венецианская комиссия
В "Венецианке" предлагают Киеву советоваться с жителями оккупированных Крыма и ОРДЛО по вопросам законопроекта о переходном периоде / Venice Commission

Консультативный орган по вопросам конституционного права при Совете Европы – Европейская комиссия за демократию через право – (Венецианская комиссия) вынесла рекомендации Украине, направленные на внесение изменений в законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе. В комиссии считают нужным привлечь к обсуждению документа жителей оккупированных территорий и видят в терминах законопроекта сужение проблемы до межгосударственного конфликта Киева и Москвы.

Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии, опубликованных Советом Европы. Позиция "Венецианки" заключается в том, что законопроект Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины содержит большое количество "довольно общих и расплывчатых положений".

Скорее "политический", чем "правовой" документ

В "Венецианке" утверждают, что в определенных случаях положения документа являются, скорее, политическим руководством, чем правовым документом. Законодательства, которое применяло бы эти положения на практике, пока не реализовано, поэтому оценка документа представляет сложную задачу.

"В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующего законодательства еще не существует, что затрудняет оценку законопроекта", - отмечается в выводах комиссии.

"Ограниченное" участие жителей Крыма и ОРДЛО в обсуждении документа

Венецианская комиссия полагает, что нужно избежать ситуации с отменой существующих актов по Крыму и Севастополю, иначе можно будет столкнуться с проблемой правового вакуума. При этом важно включение в законопроект инициатив жителей оккупированных Крыма и Донбасса, поскольку ранее они могли участвовать в таком процессе лишь в ограниченном порядке.

Реклама

"Кроме того, некоторые категории лиц, непосредственно связанные с законопроектом, в основном проживающие в восточных областях Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополь могли иметь довольно ограниченную возможность участвовать в этих консультациях. Крайне важно вовлекать эти категории в последующие обсуждения, касающиеся как реализации законопроекта, так и принятия любых других юридических актов, дополняющих данный законопроект", - говорится в заявлении.

"Исторические определения"

В "Венецианке" обеспокоены тем, что в законопроекте, согласно точки зрения комиссии, указан вектор на определение "конкретного исторического повествования о прошлом, исключая, таким образом, различные повествования".

"Снижение остроты конфликта" до конфронтации России и Украины

По мнению юристов Венецианской комиссии, в документе есть термины, которые не всегда совпадают с терминологией, определенной в международном публичном праве. Речь идет о терминах "переходной период" и "правосудие переходного периода". Такие определения сужают остроту конфронтации в Украине до межгосударственного конфликта двух стран – России и Украины. Помимо этого, инициативы переходного периода связаны только с преодолением агрессии российского государства.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, "вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - сделали вывод в комиссии.

В "Венецианке" подчеркнули, что международные правовые стандарты определяют правосудие переходного периода в качестве полноценной концепции, предусматривающей рассмотрение всех преступлений и нарушений прав человека, совершаемых всеми сторонами вооруженной конфронтации.

Законопроект о переходном периоде в Крыму и на Донбассе

Текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и отдельных районах Донбасса появился 17 августа. В документе фиксируется статус России как государства-агрессора, определяются детали переходного периода, и разъясняются вопросы собственности, выборов и амнистии.

В частности, под амнистию могут попасть лица, принимавшие участие в деятельности незаконных вооруженных формирований или администраций, но не совершали преступлений. Амнистии не будет для тех лиц, которые причастны к преступной деятельности в составе незаконных военных подразделений.

20 августа российский президент Владимир Путин заявил, что принятие Верховной Радой законопроекта, предусматривающего переходной период на Донбассе, будет воспринят Москвой как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 1 октября сказал, что Кабмин уже работает над подготовкой законодательной инициативы, в которой будут прописаны процедуры амнистии на Донбассе и признания официальным Киевом ряда документов.

viber
новости России Кабмин Венецианская комиссия новости Украины новости Крыма новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открыткахКак лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньгиПриводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего летаУкраину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и ДонбассаТрагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в КиевеНашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве

Последние новости

13:31

Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

13:31

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

13:19

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

13:15

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

12:58

Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

Реклама
12:29

У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри мнение

12:25

Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

12:23

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

12:15

Будущих депутатов собрались отправить к психиатру после заявления Третьяковой о Полякове

12:06

Корниенко избрали новым первым вице-спикером Рады

11:54

Боевики сняли замок и ушли: миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе

11:45

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину

11:41

Недавно родила: ужасная авария на Волыни забрала жизнь матери троих детей Видео

11:36

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

11:08

Закрытие границ ЕС для украинцев: в МИД разъяснили ситуацию Видео

10:48

"Хочу всех успокоить": Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ зимой

10:48

Рыдала и благодарила: украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии Видео

10:38

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

10:33

От 220 грн за килограмм и выше: в Украине взлетят цены на сыр Видео

10:05

Бьет детей и угрожает учителям: 5-классник с ножом держит в страхе целый лицей в Полтаве

Реклама
09:59

Зеленский рассказал, в каком формате готов встретиться с Путиным Видео

09:28

Как в 74 и 62 выглядеть на 40: родная сестра Ротару раскрыла секреты их молодости и идеальной фигуры

09:26

Гражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит

08:50

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

08:29

Промочит дождями и продует холодом: погода в Украине на 19 октября

08:21

В Украине – антирекорд по смертям от COVID-19: за сутки жертвами стали более 500 пациентов Видео

07:37

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

07:06

"Нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ": Зеленский оценил перспективы вступления Украины в ЕС Видео

06:39

На Черниговщине жертвой COVID-19 стал девятиклассник Видео

06:18

Еще один локдаун Украина не потянет мнение

05:50

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

05:37

Создан новый метод контрацепции для мужчин: изобретение уже получило престижную награду

05:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

04:41

Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

04:30

Леди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

04:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

03:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

03:10

Диетолог пояснила, можно ли сэкономить на продуктах при похудании

02:55

К чему снится кошка: толкование известных сонников

02:22

Названа страна-антилидер по распространению коронавируса Видео

Реклама
02:10

Ученые нашли связь между заложенностью носа и лишним весом

01:41

Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога

01:36

Карательные методы не помогут: экс-министр объяснил, что делать с "антивакцинаторами" в Украине Видео

00:35

"Мисс Украину-2021" раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам Видео

18 октября, понедельник
23:55

"Вакцинация или локдаун": Зеленский рассказал, что ждет украинцев из-за коронавируса и штамма Дельта Видео

23:32

Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне Видео

22:58

Просто перепутал: под Киевом неадекват изрубил топором мать четырех детей Видео

22:57

Зависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате Видео

22:36

Стали известны детали смерти брата мэра Кривого Рога: полиция опубликовала видео Видео

22:20

Отдых осенью-2021: перечень открытых для украинцев стран и требования по вакцинации Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять