Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку

ЕС запретил Газпрому быть монополистом в проекте Северный поток / Reuters

Европейский суд вынес вердикт, согласно которому газопровод Opal, являющийся продолжением российского трубопровода Северный поток (речь идет о газопроводе Северный поток-1, - ред.) по территории Германии и доставляющий газ из России в страны ЕС в обход транзитных государств, должен работать в соответствии с правилами европейского энергетического рынка. Решение указывает на то, что половина мощностей магистрали должны быть предоставлены альтернативным поставщикам газа, а оператора и поставщика должны разделить. Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что такое решение является большой победой Украины, Польши и стран Балтии против ФРГ и Еврокомиссии. Газопровод Северный поток должен действовать на основе правил, и никаких исключений для трубы быть не должно.

"Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии. Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС и что никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеБудапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня в ходе встречи с делегацией США в Киеве призвал Запад остановить достройку Северного потока-2. Согласно позиции официального Киева, российский газопровод является угрозой национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию о том, что если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский трубопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко отметил, что Газпром уже шантажирует Запад, требуя одобрения Северного потока-2. В 2020 году россияне забронировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Если Европа не позволит достроить СП-2, то Россия откажется от мощностей украинской газотранспортной системы.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на несколько лет в том случае, если новым канцлером ФРГ станет кандидат от Партии зеленых.