Удар по Северному потоку-2: в Совфеде РФ ответили на предложение Киева

В российском Совфеде считают, что США не накажут Северный поток-2 новыми санкциями / Reuters

Член Совета Федерации РФ – так называемый "сенатор" от захваченного Крыма Сергей Цеков, утверждает, что пассивное сопротивление достройке газопровода Северный поток-2 негативно влияет на экономику стран Европейского союза.

Штаты не пойдут на действия, которые наносят прямой ущерб экономике ЕС, рассказал "сенатор" РИА Новости.

По его словам, в европейских странах заинтересованы в прямых поставках российского газа, поскольку понимают, что это "дешевле и надежнее", чем доставка голубого топлива через Украину.

"Все понимают, что рестрикции (пассивное сопротивление – Ред.) в отношении Северного потока – это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую…", – заявил собеседник.

Ранее замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свидерская говорила, что было бы неплохо, если бы США рассмотрели возможность ввести дополнительные санкции против России, пока часть Донбасса и Крым не вернутся под контроль Киева.

Чиновница сказала, что в частности новые ограничительные меры стоит ввести против проекта Северный поток-2.

Напомним, РФ использует украинскую газотранспортную систему для транспортировки газа в Европу. Власти нашей страны опасаются, что после запуска Северного потока-2 российская сторона больше не будет качать газ через украинскую ГТС.

Строительство Северного потока-2 – что необходимо знать

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG.

Газопровод начали строить в 2018 году. Сроки завершения строительства трубопровода не раз меняли.

Против Северного потока-2 выступили американские власти и ввели санкции, а позже их расширили.