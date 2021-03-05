Данилов прошелся по Северному потоку-2 и вспомнил о санкциях против Медведчука

Данилов высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко прошелся по строительству российского газопровода Северный поток-2, а также вспомнил о санкциях против Виктора Медведчука и трех пророссийских телеканалов, пишет Укринформ.

По его словам, Россия часто использует энергетику как оружие.

Как отметил Данилов, строительство российского газопровода является общим вызовом для Украины и Польши, поскольку Северный поток-2 очень опасен для Европы.

"Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться, но для нас этот проект опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика - это оружие, которое часто использует Россия", - сказал он.

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Также Алексей Данилов пообещал, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Он рассказал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

Секретарь СНБО также отреагировал на обострение ситуации на Донбассе, отметив, что это является прямым подтверждением прямого отношения России к войне и того, что против Украины воюют войска, которые управляются из Москвы.

"Во-вторых, я точно знаю, что наше войско готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке. А что касается их (России - ред.) планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа", - сказал Данилов.

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