В Дании озвучили новые сроки достройки Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Морское управление Дании (DMA) опубликовало новое уведомление для моряков, которое касается строительства российского газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне страны. Как гласит текст на сайте ведомства, прокладка труб затянется как минимум до сентября нынешнего года.

Предупреждение для моряков касается района к югу и юго-западу от острова Борнхольм, где и идет строительство газопровода. Новый документ предполагает установку защитных зон вдоль трассы недостроенного участка Северного потока-2 в водах Дании для прокладки двух ниток газопровода до конца сентября нынешнего года.

Также расширен список судов, которые участвуют в укладке. К трубоукладочной барже Фортуна и помогающим ей судам обеспечения морских платформ - Балтийский исследователь и многофункциональному спасательному судну Мурман - добавлено краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский.

Кроме того, в уведомлении DMA упоминается возможность участия в строительстве некоторых вспомогательных судов, которые поименно не называются.

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Напомним, ранее сообщалось: