В Дании озвучили новые сроки достройки Северного потока-2

В уведомлении датского морского ведомства упоминается возможность участия в строительстве СП-2 вспомогательных судов, которые поименно не называются.
Морское управление Дании (DMA) опубликовало новое уведомление для моряков, которое касается строительства российского газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне страны. Как гласит текст на сайте ведомства, прокладка труб затянется как минимум до сентября нынешнего года.
Предупреждение для моряков касается района к югу и юго-западу от острова Борнхольм, где и идет строительство газопровода. Новый документ предполагает установку защитных зон вдоль трассы недостроенного участка Северного потока-2 в водах Дании для прокладки двух ниток газопровода до конца сентября нынешнего года.
Также расширен список судов, которые участвуют в укладке. К трубоукладочной барже Фортуна и помогающим ей судам обеспечения морских платформ - Балтийский исследователь и многофункциональному спасательному судну Мурман - добавлено краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский.
Кроме того, в уведомлении DMA упоминается возможность участия в строительстве некоторых вспомогательных судов, которые поименно не называются.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Новые проблемы с достройкой СП-2 возникли у России после того, как 1 января 2021 года вступили в силу положения о санкциях США, которые могут применяться ко всем компаниям, связанным с проектом.
- Немецкий журналист Райнхард Фезер в своем материале для Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечал, что если Северный поток-2 все-таки заработает, Россия утратит зависимость от украинского транзита для поставок газа в Европу. Вследствие этого будет нанесен урон по экономике и нацбезопасности Украины, а Россия может снова попытаться дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
- 17 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной. По его словам, США пытаются заставить Россию финансировать прозападный политический режим в Киеве.
- США продолжают оказывать давление на СП-2: 23 февраля как минимум 18 компаний вышли из проекта под угрозой попасть под американские санкции. Среди них немецкая страховая компания Munich Re, которая отказалась страховать газопровод.