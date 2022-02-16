Удар по Украине с целью блокады пути в НАТО: Британия заявила об огромной военной мощи РФ у границ

Россия сконцентрировала около 60% своих сухопутных войск у границ Украины - Минобороны Британии / Reuters

Россия развернула у границ Украины очень большое количество войск. Угрозы военным вторжением на территорию украинского государства направлены на изменение политики Киева по сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. Заявления Москвы об отводе части военных подразделений вызывают сомнения, поскольку действия сигнализируют о подготовке к противостоянию. По данным разведки, россияне сконцентрировали у украинских границ более 60% всей своей сухопутной военной мощи и значительные силы в море. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Россия стянула значительное количество военных подразделений к границам Украины. Москва угрожает Киеву военным вторжением, чтобы помешать политике государства в отношениях с НАТО.

"Вы можете воочию оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Достаточно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения", - считает глава Минобороны Британии.

Также он добавил, что по данным разведки, Россия стянула к границам Украины около 60% всей своей сухопутной боевой мощи и серьезную военную силу на море.

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Читайте такжеСпутниковые снимки зафиксировали усиленную военную активность войск Путина у границ Украины"Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - подчеркнул Бен Уоллес.

Смотрите видео ТСН – Байден заявил, что военное вторжение РФ в Украину остается возможным сценарием

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты британского издания The Guardian на днях сообщили о том, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонных разговоров с лидерами ЕС и НАТО заявил о возможном военном вторжении России в Украину в ближайшие дни. По данным журналистов, интервенция может начаться с авиаударов.

Позже состоялись телефонные переговоры главы Белого дома Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В Вашингтоне по итогам разговора заявили, что американцы не знают, приняли ли в Москве окончательное решение по военной операции против Украины.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой США Джо Байденом. В Белом доме заявили о поддержке Киева и пообещали молниеносную реакцию на любую агрессию в отношении украинского государства.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сказал, что Россия не собирается осуществлять военное вторжение на территорию Украины в ближайшем будущем.

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