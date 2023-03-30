Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

Угрозы России в адрес НАТО несопоставимы с возможностями блока, подчеркнул Олег Жданов.

Олег Жданов прокомментировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию вокруг намерения страны-агрессора РФ разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Я не думаю, что со стороны НАТО будет какая-то резкая реакция. Мы уже наблюдаем, как западный мир довольно вяло это комментирует", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник напомнил, что уже в США сказали, что пока не видят перемещения ядерных вооружений РФ.

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"Угрозы России в адрес НАТО несопоставимы с возможностями блока. К примеру, на прошлой неделе патрулирование воздушного пространства Балтики осуществляли американские бомбардировщики В-52. Боевая нагрузка самолета достигает 30 тонн. Одним Tomahawk он способен стереть с лица земли это хранилище вместе с оружием в буквальном смысле этого слова", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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