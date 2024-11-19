Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

Война в Украине вступила в новую фазу после первого запуска ATACMS.

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ВСУ бьют по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

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РФ с трудом перехватывает ATACMS

У ВСУ десятки дальнобойных ракет

Заявления Москвы о якобы успешной оборонительной операции против американских баллистических ракет ATACMS могут быть сомнительными.

Война в Украине вступила в новую фазу после первого запуска ATACMS, которая поразила склад оружия в Брянской области, говорится в материале The Times.

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Авторы материала пишут, что Москва заявила, что пять ракет ATACMS, запущенных по РФ, якобы были сбиты, а шестая была повреждена.

/ Инфографика Главреда

Однако система вооружения была разработана так, чтобы перехитрить противовоздушную оборону за счет своей чистой скорости. Известно, что скорость ATACMS более чем в три раза превышающей скорость звука (3 Маха).

Также подчеркивается, что после получения разрешения на дальнобойные удары, Украина имеет около 50 ракет ATACMS.

В то же время пусковых установок у украинских сил достаточно, но каждая ракета имеет большую ценность, добавили журналисты.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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