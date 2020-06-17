В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ / Фото Reuters

В среду, 17 июня 2020 года, руководители министерств обороны стран-членов НАТО в режиме видеоконференции согласовали новый пакет мер в ответ на наращивание РФ ядерного арсенала.

Об этом сообщают представители пресс-службы Североатлантического Альянса.

"Союзники согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, включая ужесточение противовоздушной и противоракетной обороны", ‒ говорится в тексте.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность контролю над вооружениями и отметил, что Альянс не намерен увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ.

"Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", ‒ заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО уточнил, что Альянс будет развивать противовоздушную оборону, военно-морские силы и кибербезопасность в ответ на агрессивное поведение Кремля на международной арене.

"Мы адаптируемся к этому, чтобы мы могли поддерживать нашу оборону, что является краеугольным камнем нашей безопасности", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее немецкий политолог Андреас Умланд пояснил, чем пугает Владимира Путина партнерство Украины и НАТО.