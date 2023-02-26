Угроза поставок Китаем оружия России: СМИ узнали, что планирует передать Пекин

В Министерстве иностранных дел Китая решили не комментировать информацию о возможных поставках оружия России для войны страны-оккупанта против Украины.

Китай может передать России боеприпасы и артиллерию - NBC / Коллаж ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Китай ищет возможности поставить агрессору России вооружения. Пекин может отправить Москве артиллерию и боеприпасы. В самом китайском МИД предпочитают информацию не комментировать.

Как сообщает NBC со ссылкой на заявления американских чиновников, КНР заинтересована в поставках России артиллерии и боеприпасов. Пекин ищет возможности для передачи вооружений.

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Впрочем, официальные лица США не приводят конкретных доказательств о подтверждении данных разведки.

"Официальные лица не сказали, какие конкретные доказательства у них были для подтверждения данных разведки, которые также подтвердил NBC News бывший чиновник США и западный чиновник, проинформированный об этом", - отметили журналисты.

Подчеркивается, что в МИД Китая не ответили на вопрос американских журналистов по ситуации с возможными поставками оружия России.

Угроза поставок Китаем оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил публикации прессы о том, что, согласно данным разведки, Китай рассматривает возможность поставок России летального оружия и ведет с Москвой соответствующие переговоры. Вооружения могут быть направлены на поддержку военной агрессии РФ против Украины.

"И мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время своих нескольких встреч с Си Цзиньпином", - процитировали Блинкена журналисты NBC.

Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли Китай предпримет меры по существенному военному усилению России.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - отметил глава Белого дома.

При этом Байден подчеркнул, что Китай ждут серьезные санкции, если Пекин рискнет передать оружие Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что Китай изучает возможность передачи России летального оружия. Однако Пекин пока не принял окончательного решения по этому вопросу. По мнению Бернса, Си Цзиньпин внимательно наблюдает за войной России против Украины и успел "отрезветь" от того, что увидел.

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