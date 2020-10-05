Угроза Турции Европе: Пашинян предупредил об опасности войны в Нагорном Карабахе

Турция окажется близ Вены, если ее не остановят в Нагорном Карабахе - Пашинян/ Reuters

Турция активно участвует в армяно-азербайджанском конфликте в районе Нагорного Карабаха. Анкара перебрасывает боевиков из Сирии в зону вооруженного противостояния и демонстрирует агрессию. Если международное сообщество не продемонстрирует должную реакцию, Турция окажется возле Вены.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, если европейские государства не отреагируют на поведение Турции в зоне нагорно-карабахского конфликта, в скором времени с проблемами столкнется уже Европа.

"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.

Пашинян утверждает, что Турция является прямым участником войны в Нагорном Карабахе. Анкара спустя 100 лет намерена продолжить геноцид армян на Южном Кавказе, которые мешают экспансии Турции на север, юго-восток и восток региона.

"Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ", - уверяет Пашинян, отмечая переброску Анкарой боевиков из Сирии в район конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеБойня на Кавказе: в Баку и Ереване назвали способы остановить войну за Карабах

Пашинян подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе показывает намерения Турции восстановить свою империю, а армяно-азербайджанское вооруженное противостояние имеет стратегическое международное значение.

Конфликт в Нагорном Карабахе