Угроза Турции Европе: Пашинян предупредил об опасности войны в Нагорном Карабахе

Турецкая армия принимает прямое участие в конфликте в Нагорном Карабахе, утверждает Никол Пашинян.
Турция активно участвует в армяно-азербайджанском конфликте в районе Нагорного Карабаха. Анкара перебрасывает боевиков из Сирии в зону вооруженного противостояния и демонстрирует агрессию. Если международное сообщество не продемонстрирует должную реакцию, Турция окажется возле Вены.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, если европейские государства не отреагируют на поведение Турции в зоне нагорно-карабахского конфликта, в скором времени с проблемами столкнется уже Европа.
"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.
Пашинян утверждает, что Турция является прямым участником войны в Нагорном Карабахе. Анкара спустя 100 лет намерена продолжить геноцид армян на Южном Кавказе, которые мешают экспансии Турции на север, юго-восток и восток региона.
"Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ", - уверяет Пашинян, отмечая переброску Анкарой боевиков из Сирии в район конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеБойня на Кавказе: в Баку и Ереване назвали способы остановить войну за Карабах
Пашинян подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе показывает намерения Турции восстановить свою империю, а армяно-азербайджанское вооруженное противостояние имеет стратегическое международное значение.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе вновь вспыхнула утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а Баку заявил о провокации Армении. В Азербайджане объявили о начале наступательной операции.
- Причиной возобновления военных действий в районе НКР в Баку назвали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и срыв Ереваном мирных договоренностей по Карабаху.
- Позицию Азербайджана поддержала Турция. Турецкие власти обвинили Армению в агрессии, а президент Реджеп Эрдоган призвал Ереван вывести свои войска из Нагорного Карабаха.
- Азербайджан готов к мирным переговорам с Арменией только при условии, если Ереван предложит механизм деоккупации Нагорного Карабаха.
- Пашинян не исключил, что в конфликте в Нагорном Карабахе могут быть использованы российские войска.