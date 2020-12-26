"Угроза Украине": американский капитан рассказал о возне за власть в России

Борьба за власть в РФ может иметь негативные последствия, отметил офицер.
Капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным "явно что-то не в порядке".
В России началась возня за власть, рассказал отставной офицер в эфире Obozrevatel TV.
По словам собеседника, борьба за власть в России может негативно повлиять на Украину.
"…с Путиным явно что-то не в порядке. Что-то там идет не так… Уже началась какая-то борьба, какая-то возня за власть. Это может привести к нехорошим последствиям и отразиться на всех нас и особенно на Украине", – предупредил Табах.
- Ранее полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что Владимир Путин не отдаст власть и будет "править" до последнего вздоха.
- Эксперт предупредил, что если президент РФ не уйдет из власти до смерти, то страну разорвет внутренняя борьба.
- Напомним, западные СМИ писали, что у Путина болезнь Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание. В Кремле эту информацию опровергли.
Автор: Екатерина Присяжнюк