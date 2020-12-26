"Угроза Украине": американский капитан рассказал о возне за власть в России

Возня за власть в России может негативно повлиять на Украину, считает капитан / Reuters

Капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным "явно что-то не в порядке".

В России началась возня за власть, рассказал отставной офицер в эфире Obozrevatel TV.

По словам собеседника, борьба за власть в России может негативно повлиять на Украину.

"…с Путиным явно что-то не в порядке. Что-то там идет не так… Уже началась какая-то борьба, какая-то возня за власть. Это может привести к нехорошим последствиям и отразиться на всех нас и особенно на Украине", – предупредил Табах.