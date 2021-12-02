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Укол от COVID-19 каждый год в течение многих лет: глава Pfizer назвал миру сценарий по вакцинации

2 декабря 2021, 17:19

На создание вакцины от штамма Омикрон может уйти 3 месяца.

Вакцина Pfizer
В Pfizer заявили, что без вакцины от коронавируса человечеству угрожала бы опасность / Reuters

Мир может ожидать вакцинация от коронавируса каждый год и в течение многих лет. Ежегодные прививки помогут обеспечить высокий уровень защиты от вирусной инфекции. Вакцины спасают миллионы жизни, а без препаратов человечеству грозила бы опасность. Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer, доктор Альберт Бурла.

В интервью BBC он рассказал о том, что мир может ожидать ежегодная вакцинация от коронавируса на многие годы. Компания Pfizer уже обновила свою вакцину по бета – и дельта-вариациям вируса, которые ранее были установлены в Южной Африке и Индии.Читайте такжеМассовая вакцинация от COVID-19 в Украине: Шмыгаль раскрыл планы властей по прививкам

Руководитель Pfizer подчеркнул, что вакцина против COVID-19 спасает жизни, а без нее обществу угрожала бы опасность.

Подчеркивается, что соответствующее заявление Бурла сделал еще до того, как был обнаружен новый штамм Омикрон. Pfizer уже работает над вакциной против еще одной мутации коронавируса. На разработку может уйти 3 месяца.

Компания до конца года должна поставить 3 миллиарда доз вакцины государствам. На следующий год уже запланированы поставки 4 миллиардов доз.

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Ожидается, что доход Pfizer от продаж вакцин против коронавирусной инфекции в 2021 году составит минимум 35 миллиардов долларов США.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Минздраве в ноябре заявили о статистике, согласно которой каждый третий житель Украины уже сделал хотя бы одну прививку против COVID-19. Министерство фиксировало рост вакцинации по всей стране, а эксперты прогнозировали, что повышенный спрос на прививку будет и в дальнейшем.

В конце месяца министр здравоохранения Виктор Ляшко акцентировал внимание на стремительном росте темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, за ноябрь было сделано 6,5 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации, по данным на 29 ноября, прошли около 35% украинцев.

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что в Украине не будет массовой принудительной вакцинации. При этом Минздрав планирует расширить список профессий, работники которых должны сделать прививку от коронавируса.

На новом этапе вакцинации Минздрав расширил список профессий, работники которых должны делать прививки против COVID-19 в принудительном порядке. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также работники предприятий критической инфраструктуры. Решение должно вступить в силу 9 декабря.

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