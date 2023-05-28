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Украине грозит израильский сценарий: эксперт назвал условие капитуляции РФ

Алексей Тесля
28 мая 2023, 20:57 обновлено 28 мая, 21:01
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В паре поколений русских надо воспитывать чувство их коллективной вины, уверен Евгений Дикий.
Дикий, Россия
Евгений Дикий рассказал о вероятном будущем РФ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Для очищения от бремени преступлений путинского режима россиянам надо пройти путь покаяния наподобие тем, которые проходили немцы и японцы после Второй мировой войны, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Если у России впереди такое, тогда, конечно, через какое-то время я поверю в "хороших русских". Но для этого должны произойти именно такие тектонические сдвиги. То есть пару поколений русских надо воспитывать на чувстве их коллективной вины, на том, что империализм – это зло, что Российская империя была очень плохой для всех народов, в том числе и для самих русских", — рассказал он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем собеседник подчеркнул, что пока не наблюдается ни гарантий, ни предпосылок такого сценария.

"А без такой работы над ошибками наши отношения с россиянами будут развиваться по арабо-израильской модели. Израиль выиграл три крупные войны и кучу мелких конфликтов у арабов, таким образом, заставил их, сцепив зубы, смириться с фактом существования еврейского государства. Но арабы все время где-то там точат нож и надеются в определенный момент вонзить его в спину, чтобы сбросить евреев в море", — пояснил он.

Дикий напомнил, что государство Израиль сумело сделать общую боеготовность общества не просто вынужденной мерой, а своей силой суперсилой, и основой своего экономического и технологического прогресса.

"Если капитуляция России будет не такая, как у немцев в 1945 году, то Украине следует готовиться к израильскому сценарию", — добавил он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Напомним, Дикий не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

В то же время он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

Ранее Дикий отметил, что страна-оккупант РФ еще не потеряла потенциал ракетных ударов по мирным украинским городам.

"У россиян еще есть определенный запас ракет, на этот год им его еще хватит. Но чем дальше, тем больше ракеты становятся дефицитными", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в условиях санкций резко снизились возможности оборонпрома РФ в плане производства крылатых ракет.

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война России и Украины Евгений Дикий
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