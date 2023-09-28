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"Украину заставляют истекать кровью": Огрызко пояснил, почему запад не хочет разоружать РФ

Дмитрий Видоменко
28 сентября 2023, 10:52 обновлено 28 сентября, 10:55
Как говорит Владимир Огрызко, западные союзники дают ВСУ ровно столько оружия, чтобы и Украина одержала победу, и РФ не потерпела сокрушительное поражение.
Огрызко, ядерное оружие
Владимир Огрызко говорит, что Запад очень осторожно относится к ядерному оружию РФ. / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На данный момент страны Запада не ставят перед собой задачу добиться ядерного разоружения страны-агрессора РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Запад вообще боится разговоров на тему распада России. Он не представляет, каким образом это может происходить, почему-то забывая, что аналог в истории уже был, причем не очень давно – распад СССР.СССР тоже был вроде бы ядерной державой, вроде бы очень вооруженной, а рассыпался словно карточный домик после ГКЧП. В ближайшей перспективе то же самое будет происходить и с Россией. Но предпосылкой здесь будет не очередной путч а-ля путч Пригожина, а победа Украины на поле боя", ‒ сказал он.

Как говорит Огрызко, западные союзники дают ВСУ ровно столько оружия, чтобы и Украина одержала победу, и РФ не потерпела сокрушительное поражение.

"Именно поэтому мы все время танцуем вокруг темы "дайте нам больше оружия", чтобы мы одержали победу. А нам дают столько, чтобы мы вроде бы и победили, но чтобы и Россия не проиграла. И эти "танцы" продолжаются, к большому сожалению, уже долго. В этом цинизм большой политики: не желая смерти России как таковой, Украину заставляют истекать кровью. Но все-таки я думаю, что постепенно к руководителям Запада приходит понимание, что это не просто цинично, а аморально, и так не может продолжаться. Нужно стараться смотреть хотя бы на несколько шагов вперёд и понимать, что у России нет шансов. Она является угрозой для всех, и в интересах, в первую очередь, Запада, не говоря уже о соседних с этой недоимперией странах, чтобы Россия прекратила существование. Именно демилитаризация и денуклеаризация России будет главным фактором, который ее изменит", ‒ сказал он.

Огрызко говорит, что после бесед с представителями западных стран у него сложилось впечатление ‒ те думают, что если диктатора Путина довести до цейтнота, то он может в аффекте применить ядерное оружие.

"Контактирую с нашими западными коллегами, и создается впечатление, что они боятся такой логики, считая, что Путин в состоянии аффекта может нажать ядерную кнопку, и тогда начнётся катастрофа. Поэтому постепенно мы должны доносить до Запада безосновательность таких страхов и подчёркивать необходимость помогать народам, которые сегодня порабощены Кремлем, обретать независимость. На территории Российской Федерации могут возникнуть образования, даже русскоязычные, но совсем иной природы – не теперешнего режима, который царит в России уже более 20 лет", ‒ сказал он.

Смотрите видео чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине. Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. До того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Напомним, ранее прозвучал прогноз о том, что Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS. Уничтожение Крымского моста и удары по важным объектам российских войск в Крыму приведут к тому, что оккупанты убегут с полуострова, считает Владислав Селезнев.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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ядерное оружие Владимир Огрызко война России и Украины
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