Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским: оккупанта нашли среди 'двухсотых'

Оккупанта, вероятно, "задвухсотили" еще зимой 2023 года. До полномасштабного вторжения он был уверен в "силе" русской армии.

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История с самовлюбленным россиянином закончилась "эпично" / Коллаж Главреда. Фото: twitter.com/Vitalii_Khomenk

Российский военный Геннадий Калашников угрожал украинцам в начале полномасштабного вторжения РФ разгромом и поражением. Однако судьба побеспокоилась, что сам оккупант был ликвидирован на войне в Украине.

В Instagram-переписке, опубликованной пользователем Your Kotek Gganbu в Twitter (Х), Калашников писал, что украинцам придется "изменить ориентиры в пользу русских".

В своих соцсетях Калашников кичился, что является представителем оккупационной армии и даже "засветил" военную форму со своими данными.

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Судя по контексту, Калашников писал еще накануне полномасштабного вторжения, но уже тогда слепо верил в "силу" и "мощь" "второй армии мира".

"Скоро мы зайдем в Украину, а женщины всегда достаются победителям. Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским победителям", - писал Калашников.

Украинской женщине, которой он адресовал сообщение, оккупант угрожал, что ее, мол, отправят "в новую семью в Сибирь".

Однако судьба сыграла с Калашниковым злую шутку. Еще в январе 2023 года на российских ресурсах появилась информация о его гибели с фото "героя".

"В ходе "СВО" в Украине погиб уроженец села Платошино Пермского края Прикамья Геннадий Калашников", - говорится в сообщении СМИ.

Правда, ни пропагандисты, ни его родственники в соцсетях не уточняют обстоятельства ликвидации Калашникова.

Резко выросли потери РФ на войне против Украины

Потери страны-агрессора России в войне против Украины увеличились на 90% - из-за штурмов, проводимых армией оккупантов в районе Авдеевки, сообщает британская разведка.

Разведка считает, что РФ с начала вторжения потеряла от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общее количество (включая вернувшихся на поле боя раненых) колеблется от 240 до 290 тысяч.

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