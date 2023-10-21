"Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины": Зеленский сделал сильное заявление

Президент поблагодарил защитников Украины за боевые результаты на защите нашего государства от российских оккупантов.

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Зеленский заявил, что защитники сделали эту неделю очень мощной для Украины/ 53-я механизированная бригада, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сделали эту неделю очень мощной для нашего государства.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в субботу, 21 октября. Глава Украинского государства поблагодарил украинских воинов за их мужественную защиту родной страны.

"Благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою, на боевых позициях, на постах! Авдеевское направление, Марьинка. Бахмутское направление. Купянское, Лиманское направления. Наше Запорожье. Наша Херсонщина. На линии столкновения, и в глубине оккупированной территории наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины. И сейчас я хочу поблагодарить все наши силы обороны и безопасности - абсолютно все! Каждому подразделению, каждому воину, каждому командиру, которые за эту неделю дали нашему государству нужные боевые результаты", – отметил президент Украины.

Цель международных переговоров

Также украинский президент сообщил, что международная работа не прекращается ни на день. Он рассказал, что сегодня провел разговор с президентом Турции Эрдоганом, и за эту неделю это уже девятый международный разговор. Зеленский напомнил, что он уже раньше говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США и канцлером Германии.

"Главное во всех этих переговорах – защитить жизнь и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и на другие регионы мира, не дать упустить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас время для максимально энергичной совместной работы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора с Эрдоганом, в частности, были обсуждены ситуация в Черноморском регионе, агрессия против Украины, агрессия против глобальной безопасности и ситуация на Ближнем Востоке.

Также Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что был подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины – оборонной и экономической.

Смотрите видеообращение Зеленского за вечер 21 октября:

Война в Украине

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Напомним, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник спрогнозировал, что будут массовые и более частые удары со стороны РФ. Оккупанты накапливают ракеты для новых сильнейших ударов. При этом в РФ могут использовать новое оправдание для таких атак и "спихнуть" вину на ATACMS.

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