Ультиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси

Экономика Беларуси может столкнуться с коллапсом - Затулин / inshe.tv

Общенациональная забастовка в Беларуси может привести к краху экономики страны. Такая ситуация непременно отразится на благосостоянии всех белорусских граждан.

Об этом заявил депутат Госдумы России Константин Затулин в эфире радио Комсомольская правда.

По его словам, требование к Лукашенко освободить политических заключенных является правильным, однако забастовка может привести к экономическому краху в Беларуси.

"Это не значит, что этого надо требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Белоруссии", - сказал Затулин.Читайте такжеУголовное дело против Тихановской: в России ошарашили заявлением

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