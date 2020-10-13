Ультиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси

Призывы Тихановской могут нанести серьезный вред всем белорусам, считает Константин Затулин.
Общенациональная забастовка в Беларуси может привести к краху экономики страны. Такая ситуация непременно отразится на благосостоянии всех белорусских граждан.
Об этом заявил депутат Госдумы России Константин Затулин в эфире радио Комсомольская правда.
По его словам, требование к Лукашенко освободить политических заключенных является правильным, однако забастовка может привести к экономическому краху в Беларуси.
"Это не значит, что этого надо требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Белоруссии", - сказал Затулин.Читайте такжеУголовное дело против Тихановской: в России ошарашили заявлением
События в Беларуси
- Глава республики Александр Лукашенко 10 октября провел разговор с представителями белорусской оппозиции в здании СИЗО КГБ Беларуси. На встрече обсуждался вопрос внесения изменений в Конституцию страны.
- Позже была опубликована видеозапись встречи, однако подробности разговора не сообщались.
- На встрече с Лукашенко в СИЗО присутствовал Сергей Тихановский – муж Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем президентских выборов.
- Белорусский политик и бизнесмен Виктор Бабарико заявил о готовности оппозиции пойти на переговоры с Александром Лукашенко, однако для этого власти должны выполнить ряд требований.
- Светлана Тихановская призвала Лукашенко освободить всех политических заключенных, подать в отставку и прекратить насилие на улицах страны. В противном случае на территории Беларуси будет объявлена тотальная забастовка.
Автор: Андрей Ганжа