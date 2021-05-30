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"Умру и всех постреляю": в РФ мужчина открыл огонь по прохожим, есть раненые

30 мая 2021, 20:21
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Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжёлом состоянии.

В Екатеринбурге произошла кровавая стрельба
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу / e1.ru

В российском Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Стрельба началась с балкона жилого дома.

По данным РЕН ТВ, ранены девочка и сотрудник Росвгардии. Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве Свердловской области

Отмечается, что забаррикадировавшийся стрелок сначала расстреливал машины, припаркованные рядом с домом, в тот момент люди прятались под козырьком магазина.

Что известно о екатеринбургском стрелке:

Каук уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции из охотничьего ружья, зарегистрированного на него.

Перед тем, как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю", пишет Рен.тв.

По данным местного издания Екатеринбург онлайн, открывший стрельбу по машинам и прохожим оказался бывшим полицейским. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД, указывает издание. Мужчина вооружен карабином Сайга.

/ e1.ru

Что требовал открывший стрельбу в Екатеринбурге:

"Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: "Требую отменить гомосексуализм!" — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим", — рассказал очевидец.

Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4-м этаже.

Добавим, что силовики пошли на штурм квартиры, где забарикадировался стрелок.

В результате спецназ задержал преступника.

Новости Екатеринбурга:

  • Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в одной из квартир нашли убитыми четырех человек, на телах были огнестрельные ранения. Также в квартире была обнаружена раненой 17-летняя девушка.
  • Кроме того, в жилье была несовершеннолетняя, которая выжила и не получила ранения.
  • По предварительным сведениям, хозяин квартиры убил гостей, а потом застрелил себя. Предположительно, орудие убийства – ружье Сайга.
новости России Екатеринбург
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