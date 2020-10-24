Ушел из жизни один из деятелей перестройки

Советский чиновник был автором программы рыночных реформ советской экономики.
В России 24 октября на 80-м году жизни умер бывший народный депутат СССР Михаил Бочаров.
Как сообщает Радио Свобода, о смерти советского чиновника сообщила его бывшая жена Елена Афанасьева.
Причиной смерти стал рак легких, который был обнаружен уже на четвертой стадии.
Бочаров получил известность в годы перестройки, был одним из претендентов на пост председателя Совета министров РСФСР и познакомил Бориса Ельцина с программой рыночных реформ советской экономики, получившей впоследствии название 500 дней.
В начале карьеры Бочаров руководил Бутовским комбинатом строительных материалов, который внес в работу элементы рыночной экономики. Позже его избрали народным депутатом СССР.
К 91-му году политик потерял влияние и постепенно исчез с политической арены.
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