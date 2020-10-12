В Афинах неизвестные напали на Саакашвили

Инцидент с Саакашвили произошел, когда политик приехал на встречу с грузинскими эмигрантами / УНИАН

В Афинах неизвестный мужчина в черном пытался напасть на бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Возле здания, где должны были состояться мероприятия, на него набросился молодой человек в капюшоне. Он несколько раз ударил Саакашвили по голове, а потом скрылся.

Во время инцидента пострадали несколько человек.

Несмотря на случившееся, Саакашвили все же встретился с эмигрантами и рассказал о политических планах.

Напомним: