В Афинах неизвестные напали на Саакашвили

Экс-президента Грузии ударили по голове.
В Афинах неизвестный мужчина в черном пытался напасть на бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами.
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Возле здания, где должны были состояться мероприятия, на него набросился молодой человек в капюшоне. Он несколько раз ударил Саакашвили по голове, а потом скрылся.
Во время инцидента пострадали несколько человек.
Несмотря на случившееся, Саакашвили все же встретился с эмигрантами и рассказал о политических планах.
Напомним:
- 30 сентября появилась информация, что на Михаила Саакашвили совершили покушение. Инцидент якобы произошел в киевском ресторане Fabius на Столичном шоссе.
- СМИ писали, что неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках он близко подошел к Саакашвили и начал угрожать.
- Позже Саакашвили опроверг тот факт, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве. По его словам, нападения не было. Политик заявил, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой.
Автор: Анна Багрий