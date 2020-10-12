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В Афинах неизвестные напали на Саакашвили

12 октября 2020, 13:03

Экс-президента Грузии ударили по голове.

Саакашвили
Инцидент с Саакашвили произошел, когда политик приехал на встречу с грузинскими эмигрантами / УНИАН

В Афинах неизвестный мужчина в черном пытался напасть на бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Возле здания, где должны были состояться мероприятия, на него набросился молодой человек в капюшоне. Он несколько раз ударил Саакашвили по голове, а потом скрылся.

Во время инцидента пострадали несколько человек.

Несмотря на случившееся, Саакашвили все же встретился с эмигрантами и рассказал о политических планах.

Напомним:

  • 30 сентября появилась информация, что на Михаила Саакашвили совершили покушение. Инцидент якобы произошел в киевском ресторане Fabius на Столичном шоссе.
  • СМИ писали, что неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках он близко подошел к Саакашвили и начал угрожать.
  • Позже Саакашвили опроверг тот факт, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве. По его словам, нападения не было. Политик заявил, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой.

Михаил Саакашвили новости Украины и мира
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