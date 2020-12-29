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В американском фильме заявили о несуществующей Украине

29 декабря 2020, 16:31

Сценаристы Netflix высмеяли украинский кейс сына Байдена.

В фильме Netflix заявили, что Украины не существует / Фото: скриншот из видео

Стриминговая платформа Netflix презентовала сатирическую пародию под названием Смерть 2020-му, в котором героиня фильма убедительно заявила, что "нет такого места, как Украина".

Фрагмент фильма обнародован в YouTube. Лента позиционируется, как сатира на документальные киноленты.

Согласно сценарию, актеры воплотили образы псевдоэкспертов, которые комментируют максимально знаковые события уходящего 2020 года.

В эпизоде героиня Лизы Кудроу, комментируя дело об импичменте американского президента Дональда Трампа, заявила, что "нет такого места, как Украина". Собеседник возразил женщине, что Украина все же существует, поскольку это реальная страна мира.

"Я все же считают, что — нет", – парировала героиня фильма.

Читайте такжеВ США начали расследование против сына Байдена

Расследование против сына Байдена

  • Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.

  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.

  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.

новости США Дональд Трамп сериалы Netflix новости Украины и мира Хантер Байден
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