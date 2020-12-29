В американском фильме заявили о несуществующей Украине

В фильме Netflix заявили, что Украины не существует / Фото: скриншот из видео

Стриминговая платформа Netflix презентовала сатирическую пародию под названием Смерть 2020-му, в котором героиня фильма убедительно заявила, что "нет такого места, как Украина".

Фрагмент фильма обнародован в YouTube. Лента позиционируется, как сатира на документальные киноленты.

Согласно сценарию, актеры воплотили образы псевдоэкспертов, которые комментируют максимально знаковые события уходящего 2020 года.

В эпизоде героиня Лизы Кудроу, комментируя дело об импичменте американского президента Дональда Трампа, заявила, что "нет такого места, как Украина". Собеседник возразил женщине, что Украина все же существует, поскольку это реальная страна мира.

"Я все же считают, что — нет", – парировала героиня фильма.

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