В Азербайджане заявили об отступлении войск Армении в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается война Армении и Азербайджана / Reuters

В ходе боевых действий между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе днем, 2 ноября, и в ночь на вторник, 3 ноября, армянская армия вынуждена была отступить в районах Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны республики Азербайджан.

Согласно данным азербайджанской стороны, в ходе боев армяне понесли потери личного состава и военной техники, вследствие чего вынуждены были отступить.

В результате последних боевых столкновений Баку и Еревана, Азербайджан нанес урон четырем системам залпового огня БМ-21 Град, одной единице ЗР Куб, 9 гаубицам и двум грузовикам, перевозившим боеприпасы противника.

"Боевые действия продолжались в основном в направлении Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы. В настоящее время наши войска следят за оперативной обстановкой", - подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.Читайте такжеСША придумали способ остановить войну в Карабахе без РФ – Москва отреагировала

Конфликт в Нагорном Карабахе