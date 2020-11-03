В Азербайджане заявили об отступлении войск Армении в Нагорном Карабахе

Войска Азербайджана продолжают вести мониторинг за оперативной обстановкой.
В ходе боевых действий между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе днем, 2 ноября, и в ночь на вторник, 3 ноября, армянская армия вынуждена была отступить в районах Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны республики Азербайджан.
Согласно данным азербайджанской стороны, в ходе боев армяне понесли потери личного состава и военной техники, вследствие чего вынуждены были отступить.
В результате последних боевых столкновений Баку и Еревана, Азербайджан нанес урон четырем системам залпового огня БМ-21 Град, одной единице ЗР Куб, 9 гаубицам и двум грузовикам, перевозившим боеприпасы противника.
"Боевые действия продолжались в основном в направлении Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы. В настоящее время наши войска следят за оперативной обстановкой", - подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.Читайте такжеСША придумали способ остановить войну в Карабахе без РФ – Москва отреагировала
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по территориям, контролируемым непризнанной НКР, а в Баку заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность остановить военную операцию в том случае, если Армения даст согласие на вывод своих войск с территории Нагорного Карабаха.
- 2 ноября Алиев заявил о получении азербайджанской армией контроля над новыми территориями в Нагорном Карабахе. Речь идет о 8 селах в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- 3 ноября в поддержку возвращения Азербайджану Нагорного Карабаха высказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Баку имеет право освободить свои территории.