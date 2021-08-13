В Бельгии за громкую музыку и шум на дорогах водителей отправят под стражу, а их машины заберут

В одном из городов Бельгии решили серьезно бороться с шумными автомобилями / ua.depositphotos.com

В городе Гент, в Бельгии, местные власти утвердили новые правила для владельцев автомобилей. Жители города жаловались на машины, которые при движении создают чрезмерный шум. И теперь полиции разрешили арестовывать и забирать машину у владельцев, которые нарушают такие ограничения.

Как сообщает The Guardian, в Генте ввели постановление, которое предоставляет полиции право забирать автомобили у владельцев из-за лишнего шума, включая громкую музыку и опасное вождение. Кроме того, автовладелец может лишиться средств передвижения и в том случае, если он изменит работу двигателя и выхлопной системы с целью более громкого передвижения.

Власти города утверждают, что на лишний шум автомобилей жалуются все больше людей. В июне 120 местных жителей вышли на демонстрацию из-за такой ситуации.

"Эти автомобили очень шумные из-за определенных систем двигателей, звуковых систем или выхлопных труб. Это также касается людей, которые намеренно быстро разгоняются и тормозят и ездят с непомерной скоростью", - отметил представитель городских властей Гента.

Согласно новым правилам, водители, нарушившие ограничения по шуму, будут арестованы на срок не менее 72 часов и должны нести расходы за эвакуацию и хранение авто.

Решение будет действовать до конца года, после чего местные органы самоуправления проверят эффективность таких мер.

Напомним, в ЕС с целью сокращения выбросов выхлопных газов в атмосферу намерены отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Планируется, что уже к 2050 году загрязнение воздуха должно полностью прекратиться.