УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального

2 января 2021, 07:26
Прослушать новость
Остановить

Расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших.

Навальный
В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального / Reuters

Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Подробности будут известны до середины января.

Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы. Он отметил, что подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели.

При этом расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших.

Накануне журналист опубликовал в открытом доступе сведения о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.

Есть в списке уже известные фамилии: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец.

Отметим, по каждому фигуранту расследования собраны данные о перемещениях.

Отметим, 21 декабря российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался". В ролике рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".

Перед этим издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

ФСБ журналистское расследование Алексей Навальный Навальный отравление
Сейчас вы просматриваете новость «В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России У Путина сделали заявление об условии прекращения войны с УкраинойУ Путина сделали заявление об условии прекращения войны с Украиной Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв ЗеленскогоЗахватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского Все было напрасно: эксперт рассказал о проблемах Северного потока-2 в ДанииВсе было напрасно: эксперт рассказал о проблемах Северного потока-2 в Дании В Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовыВ Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовы
Следующий материал

Последние новости

07:26
В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального
07:16
Гороскоп на январь-2021: Телец – на коне, а Лев рухнет на дно
07:02
Вместо серьезного разговора с избирателями Зеленский выбрал посюсюкать с детьми мнение
06:32
Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Видео
06:01
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го
Реклама
05:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
04:50
Эксперт объяснил, есть ли причины для роста тарифов в Украине Видео
04:12
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
03:47
Витамин D и депрессия: как это связано Видео
03:05
Известный футболист на радостях после гола засветил интимные места Видео
01:38
Гороскоп на 3 января для всех: "хлебный" риск и деловой шанс Видео
00:56
Новый курс в новом году: сколько будет стоить доллар после выходных Видео
00:19
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
01 января, пятница
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:26
Стало известно, скольким людям в Украине оплатили самоизоляцию Видео
22:55
Эксперт оценила присутствие детей в новогоднем поздравлении Зеленского Видео
22:27
Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения Видео
22:00
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
21:56
Сенат США "наплевал" на вето Трампа и одобрил помощь Украине
21:54
По Киеву прошел марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео Фото Видео
Реклама
21:30
Ветер и огромные волны: на Аляске бушует мощный шторм
21:03
"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике Зеленского Видео
20:55
Спасатели рассказали, сколько человек погибло во время пожаров в новогоднюю ночь Видео
20:17
С 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатно Видео
20:04
Великобритания официально вышла из состава ЕС
19:54
С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет Видео
19:51
Пьяные разборки: в новогоднюю ночь во Львове произошла стрельба
19:25
Супрун в соцсети попрощалась с украинцами
19:16
Из-за празднования дня рождения Бандеры перекрыты улицы: что творится в Киеве Видео
19:10
Горсовет Харькова обратился к Раде после смерти Кернеса
18:35
В МИД Украины отреагировали на назначение новой главы ОБСЕ
18:24
Были дети и беременные: в Славском с застрявшего подъемника сняли туристов Видео
18:02
Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезло Видео
18:02
Доктор Комаровский оригинально поздравил украинцев с Новым годом Видео
17:51
На Рим обрушился "дождь" из мертвых птиц Видео
17:43
Два телеканала второй год показывают поздравление Порошенко вместо Зеленского Видео
17:05
Кому +12º, а кому – снег: синоптик рассказала о погоде на выходные Видео
16:30
Кому в Украине подняли зарплаты на 20% и когда ждать следующего скачка Видео
16:14
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
16:11
"Скорая" будет приезжать по-новому: что изменилось с 1 января Видео
Реклама
16:09
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
15:51
Рассол – это неправильно: что на самом деле надо пить 1 января Видео
15:41
На Львовщине десятки лыжников оказались в ловушке из-за поломки подъемника
15:01
В центре Киева престижная иномарка "вылетела" на дерево
14:59
В Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовы Видео
14:43
В Украине взмыли тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам Видео
14:33
Серьезные минусы: синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы Видео
14:19
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
13:46
В Украине увеличили выплаты военным: кто получит, а кто нет Видео
13:44
У ОБСЕ новый глава: украинский конфликт теперь в приоритете
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять