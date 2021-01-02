В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального / Reuters

Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Подробности будут известны до середины января.

Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы. Он отметил, что подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели.

При этом расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших.

Накануне журналист опубликовал в открытом доступе сведения о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.

Есть в списке уже известные фамилии: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец.

Отметим, по каждому фигуранту расследования собраны данные о перемещениях.

Отметим, 21 декабря российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался". В ролике рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".

Перед этим издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.