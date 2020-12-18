В Боснии открыли дело из-за украинской иконы для Лаврова

Лаврову во время визита в Сараево подарили 300-летнюю украинскую икону / Фото: Klix.ba

В Боснии и Герцеговине прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что председатель президиума страны Милорад Додик подарил старинную украинскую икону главе МИД России Сергею Лаврову.

"Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, будут проводиться проверки", - сообщает Dnevni avaz.

Уточняется, что Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать обстоятельства инцидента. Причиной обращения стало обвинение, которое выдвинуло посольство Украины. В нем было указано, что это 300-летняя украинская икона из Луганска, на обороте которой есть печать украинского Народного комитета культуры 1920 года. Посольство Украины запросило информацию о том, как эта икона попала в Боснию и Герцеговину.

/ Фото: Klix.ba

Украинская икона для Лаврова