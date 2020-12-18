В Боснии открыли дело из-за украинской иконы для Лаврова

Прокуратура начала ряд проверок.
В Боснии и Герцеговине прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что председатель президиума страны Милорад Додик подарил старинную украинскую икону главе МИД России Сергею Лаврову.
"Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, будут проводиться проверки", - сообщает Dnevni avaz.
Уточняется, что Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать обстоятельства инцидента. Причиной обращения стало обвинение, которое выдвинуло посольство Украины. В нем было указано, что это 300-летняя украинская икона из Луганска, на обороте которой есть печать украинского Народного комитета культуры 1920 года. Посольство Украины запросило информацию о том, как эта икона попала в Боснию и Герцеговину.
Украинская икона для Лаврова
В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.