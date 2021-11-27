В Британии бьют тревогу: COVID-штамм омикрон передается между вакцинированными

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" способен передаваться между вакцинированными людьми.

"Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими оба компонента вакцины", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции, которая велась в его Twitter.

Британия ужесточает COVID-ограничения

Британский премьер-министр сообщил о том, что власти вводят обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения отрицательного результата. Также вводится обязательная десятидневная изоляция для тех, у кого подозревается заражение омикрон-штаммом.

Кроме того, Британия ужесточает контроль за использованием масок в магазинах и общественном транспорте, добавил премьер-министр.

"Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против "омикрона", но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты", — подчеркнул Джонсон.

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Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.

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