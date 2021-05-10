В Брюсселе поручили Боррелю сделать первую военную концепцию Евросоюза

Совет Евросоюза поручил руководителю дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к осени разработать и презентовать проект первой военной концепции Стратегический компас.
В Брюселе Совет Евросоюза поручил руководителю дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю нынешнего года разработать и презентовать проект первой военной концепции Стратегический компас. Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.
Евробюрократы официально признали необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.
"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", − говорится в заявлении.
Также отмечается, что Евросоюз должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.
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Сближение Украины с НАТО:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.