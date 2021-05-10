В Брюсселе поручили Боррелю сделать первую военную концепцию Евросоюза

Жозеп Боррель / Reuters

В Брюселе Совет Евросоюза поручил руководителю дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю нынешнего года разработать и презентовать проект первой военной концепции Стратегический компас. Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.

Евробюрократы официально признали необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", − говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.

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