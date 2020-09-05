В центре Минска на акции протеста силовики набросились на журналистов

В Беларуси проходят новые масштабные акции против режима Александра Лукашенко.
В Минске продолжаются масштабные акции протеста, в которых принимают участие тысячи активистов.
На 28-ой день массовых антиправительственных акций в Беларуси проходит марш женщин, сообщает белорусский ресурс Tut.by.
В женском марше в Минске принимают участие не менее 4 тысяч человек. Они держат в руках бело-красно-белые флаги и государственные флаги Беларуси. Женщины призывают власти привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении участников акций против нечестных выборов.
В то же время силовики уже задерживают активистов, которые участвуют в акциях протеста.
Силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.
"Примерно в 16:40 были задержаны журналисты Белсата Елена Дубовик и Максим Калитовский. Они вели прямой эфир с женского марша", - сообщает Belsat.
Кроме того, в разных районах Минска представители силовых структур пытаются снять бело-красно-белые флаги и ленты.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
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Ранее в Минске прошли массовые студенческие акции протеста. Сотни студентов, а также люди, которые их поддерживают, собираются возле вузов, а также на центральных улицах Минска.
В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.
Накануне в Минске произошли задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.
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Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ).