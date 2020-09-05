В центре Минска на акции протеста силовики набросились на журналистов

Массовые протесты в центре Минска / Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске продолжаются масштабные акции протеста, в которых принимают участие тысячи активистов.

На 28-ой день массовых антиправительственных акций в Беларуси проходит марш женщин, сообщает белорусский ресурс Tut.by.

В женском марше в Минске принимают участие не менее 4 тысяч человек. Они держат в руках бело-красно-белые флаги и государственные флаги Беларуси. Женщины призывают власти привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении участников акций против нечестных выборов.

/ Вадим Замировский, TUT.BY

В то же время силовики уже задерживают активистов, которые участвуют в акциях протеста.

/ Вадим Замировский, TUT.BY

Силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.

"Примерно в 16:40 были задержаны журналисты Белсата Елена Дубовик и Максим Калитовский. Они вели прямой эфир с женского марша", - сообщает Belsat.

Кроме того, в разных районах Минска представители силовых структур пытаются снять бело-красно-белые флаги и ленты.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

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Ранее в Минске прошли массовые студенческие акции протеста. Сотни студентов, а также люди, которые их поддерживают, собираются возле вузов, а также на центральных улицах Минска.

В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.

Накануне в Минске произошли задержания студентов, которые выходили на акции протеста оппозиции.

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Сотрудники ОМОНа прямо в стенах учебного заведения задержали студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ).