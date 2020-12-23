В Египте отменяют празднование Нового года из-за Covid-19

В Египте отменили празднование Нового года / УНИАН

В Египте органы государственной власти приняли решение об отмене празднования Нового года, поскольку хотят остановить рост числа случаев коронавируса в стране.

Как заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, его слова приводит The DailyStar, в стране обеспокоены увеличением роста заболеваемости коронавирусом.

"В рамках мер предосторожности, принятых для борьбы с коронавирусом, новогодних праздников или собраний не будет", – сказал он.

Официальная статистика в Египте демонстрирует высокий уровень выздоровления от Covid-19 среди населения. Однако международные эксперты полагают, что некоторые случаи могут оставаться неучтенными и ограниченное тестирование населения вызывает опасения.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 23 декабря в Египте зарегистрирован 127 061 случай коронавируса, 7 167 человек умерли.