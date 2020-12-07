В ЕС пояснили механизм новых санкций за нарушение прав человека

Евросоюз ввел новый режим санкций / Reuters

В ЕС решили ввести новый режим санкций за нарушения в области прав человека.

Как говорится на сайте Совета ЕС, Евросоюз впервые получил отдельный механизм, который позволит вводить санкции против физических лиц, компаний, государственных и негосударственных субъектов, причастных к серьезному нарушению прав человека.

Такие санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание средств. Кроме того, резидентам Евросоюза будет запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам списка.

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Санкции будут применяться по фактам геноцида, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека - пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания.

"Другие нарушения прав человека также могут подпадать под действие санкций, если эти нарушения носят широко распространенный, систематический характер или вызывают серьезную озабоченность с точки зрения целей общей внешней политики и политики безопасности, изложенной в Договоре (статья 21 TEU)", - говорится в сообщении.

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