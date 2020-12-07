В ЕС пояснили механизм новых санкций за нарушение прав человека

Санкции будут применяться по фактам геноцида, пыток, рабства, произвольных арестов и задержаний.
В ЕС решили ввести новый режим санкций за нарушения в области прав человека.
Как говорится на сайте Совета ЕС, Евросоюз впервые получил отдельный механизм, который позволит вводить санкции против физических лиц, компаний, государственных и негосударственных субъектов, причастных к серьезному нарушению прав человека.
Такие санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание средств. Кроме того, резидентам Евросоюза будет запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам списка.
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Санкции будут применяться по фактам геноцида, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека - пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания.
"Другие нарушения прав человека также могут подпадать под действие санкций, если эти нарушения носят широко распространенный, систематический характер или вызывают серьезную озабоченность с точки зрения целей общей внешней политики и политики безопасности, изложенной в Договоре (статья 21 TEU)", - говорится в сообщении.
Санкции США против России – о чем говорилось ранее:
- 24 ноября в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.