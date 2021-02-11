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В ЕС рассказали, когда снимут санкции с России за агрессию против Украины

11 февраля 2021, 20:57
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По словам Борреля, нормализации отношений между Россией и ЕС не будет, пока не реализуют "Минск".

Боррель
Боррель поддержал Украину и высказался о санкциях против РФ / Reuters

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверяет, что санкции ЕС против России будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей.

Он отметил, что Евросоюз непоколебим в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и намерен продолжать применять экономические санкции по отношению в Росси до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.

"Я еще раз заверил премьера (Украины Дениса Шмыгаля - ред.) в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности", - сказал Боррель по окончании заседания 7-го Совета Ассоциации Украина-ЕС.

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Он напомнил, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией.

"Мы будем продолжать поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия в Нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе и в формате ОБСЕ. Длительность наших экономических санкции против России остается привязанной к полному выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Высокий представитель.

Боррель отметил, что партнерство с Украиной для ЕС "является стратегически важным" и "имеет для нас большое значение".

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Как пишет издание Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Польша, Чехия, Румыния страны Балтии уже настаивают на введении новых санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина.

Reuters отмечает, что в случае согласия Франции и Германии другие страны ЕС вряд ли смогут заблокировать это решение. Скорее всего, его окончательно примут на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

"Мы больше не можем избегать санкций. Есть консенсус в пользу санкций, он включает и Германию. Мы не можем поступить иначе", — заявил источник агентства.

Санкции ЕС против России - о чем ранее сообщал Главред:

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