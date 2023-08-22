В Германии высказались об ударах БПЛА по России

Журналисты поинтересовались мнением Бербок насчет ударов БПЛА по территории России.

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Бербок не считает удары по РФ нарушением устава ООН / Коллаж Главред. Фото: УНИАН, скриншот видео

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала участившиеся удары БПЛА по России "законным правом Украиины на защиту".

Как пишет DW, Бербок подчеркнула, что это Россия напала на Украину, потому у Украины есть все основания вести оборону.

"Россия напала на Украину. Поэтому, согласно Уставу ООН, Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ. Россия нарушает Устав ООН, запрещающий применение силы. Россия безостановочно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права", - сказала Бербок. видео дня

Отдельно глава МИД отметила, что россияне заминировали в Украине территории размером примерно "с западную Германию". Теперь перед Украиной и Европой стоит проблема разминирования украинских земель.

Взрывы в России

В последнее время на территории России все чаще раздаются взрывы. 21 августа БПЛА рухнул на аэродром "Шайковка", повредив по меньшей мере один бомбардировщик дальней авиации ВКС РФ.

Всего за несколько дней до этого случая, 19 августа, взрывы прогремели и на другом военном аэродроме оккупантов "Сольцы" в Новгородской области. Россия потеряла как минимум один Ту-22М3.

Уже сегодня, 22 августа, глава ГУР Кирилл Буданов намекнул на новую "бавовну" - в оккупированном Крыму.

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