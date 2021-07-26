В горах Индии произошел разрушительный камнепад: погибли 9 туристов, трое - пострадали

ЧП произошло 25 июля в северном штате Химачал-Прадеш / скриншот

В Индии из-за оползня произошел камнепад. Погибли девять человек, еще трое - получили травмы. Они госпитализированы, состояние пострадавших – тяжелое.

Все погибшие были членами одной группы из 11 туристов. После попадания огромных глыб в их машину только двое смогли выжить, передает The Tribune India.

Сейчас двое пострадавших туристов находятся в больнице. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что им предоставят всю необходимую помощь. Тела жертв уже опознаны.

ЧП произошло 25 июля в северном штате Химачал-Прадеш недалеко от Бацери, в 8 км от Сангла в районе Киннаур.

Глыбы камней, которые катились с горы, повредили еще несколько машин. Также камни уничтожили мост через реку Баспа. Из-за этого десятки авто застряли на популярном туристическом маршруте.

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"Дорога закрыта для движения транспорта, на поврежденном участке размещены полицейские. Около 50 автомобилей оказались в затруднительном положении", – сообщили индийские спасатели.

На данный момент причины обвала камней устанавливаются. Сейчас в Индии сезон муссонных ливней, а поэтому дожди и оползни могут возникнуть из-за потоков воды.

Как сообщал Главред, в Турции возле курортного города Кемер погиб 28-летний турист из Украины. Трагедия произошла в результате лобового столкновения двух гидроциклов.