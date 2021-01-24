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В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией

24 января 2021, 13:13
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Желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет "нелёгким путём" для украинского народа, убежден российский парламентарий.

Юрий Витренко
В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией / УНИАН

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал полностью отказаться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы и объединиться с европейской системой.

"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — сказал Бальбек в комментарии RT.

Депутат заметил, что желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет "нелёгким путём" для украинского народа.

"После подобного демарша тот же самый российский газ, только из европейского хаба, будет стоить в разы дороже", — добавил парламентарий.

Отметим, 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться с европейской системой. Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - сказал Витренко.

Электроэнергия в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
  • 28 декабря 2020 года Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составляет 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
  • 31 декабря 2020 года замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
  • 12 января 2021 года в Украине в связи с очередными изменениями тарифов на электроэнергию отменяется ночной тариф и льготы для ряда категорий физических и юридических лиц.

новости России тарифы на электроэнергию Юрий Витренко Госдума РФ Руслан Бальбек
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