В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией / УНИАН

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал полностью отказаться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы и объединиться с европейской системой.

"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — сказал Бальбек в комментарии RT.

Депутат заметил, что желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет "нелёгким путём" для украинского народа.

"После подобного демарша тот же самый российский газ, только из европейского хаба, будет стоить в разы дороже", — добавил парламентарий.

Отметим, 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться с европейской системой. Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - сказал Витренко.

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