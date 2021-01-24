В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией

Желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет "нелёгким путём" для украинского народа, убежден российский парламентарий.
Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал полностью отказаться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы и объединиться с европейской системой.
"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — сказал Бальбек в комментарии RT.
Депутат заметил, что желание Украины в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет "нелёгким путём" для украинского народа.
"После подобного демарша тот же самый российский газ, только из европейского хаба, будет стоить в разы дороже", — добавил парламентарий.
Отметим, 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью.
"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться с европейской системой. Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - сказал Витренко.
Электроэнергия в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 28 декабря 2020 года Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составляет 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
- 31 декабря 2020 года замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
- 12 января 2021 года в Украине в связи с очередными изменениями тарифов на электроэнергию отменяется ночной тариф и льготы для ряда категорий физических и юридических лиц.